Toyota решила инвестировать $353 тыс. в проект своих сотрудников Cartivator, направленный на создание летающего авто. Проект стартовал ещё в 2012 году и до сих пор финансировался исключительно за счёт краудфандинга. В конце 2018 года обещают выпустить прототип с роторами как у квадрокоптеров.

Ранее о намерении испытать своё летающее транспортное средство заявила Uber — компания планирует начать тесты в 2020 году, а выпустить аппарат в 2023-м. Поездка на таком летающем такси по расчётам обойдётся всего в $1.23 за один километр (столько же стоит uberX в США).

Подобное такси разрабатывают и в Airbus, планируя испытать полностью автоматизированный транспорт в конце 2017 года.

Первые в мире автоматизированные пассажирские дроны EHang 184 испытают в Дубае уже этим летом. Разработанный в Китае квадрокоптер может поднимать груз весом 100 кг и развивать скорость 160 км/ч. Без подзарядки он способен пролететь 40-50 км.

Источник: Hitech.vesti

Источник