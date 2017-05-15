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Telegram запустил звонки в версии для компьютеров

15.05.2017 13:30 410

Ранее Telegram предлагал оценить голосовую связь пользователям мобильных приложений. Теперь же в новой версии Telegram Desktop разработчики добавили функцию голосовых звонков. Опробовать новинку можно в версии 1.1 для Windows и 2.98 для macOS. Звонки абсолютно зашифрованы, а качество гарантируется использованием самообучащегося ИИ.

Вся информация о звонке отображается в верхней части, можно настроить приватность и посмотреть журнал.

Также в новой версии добавили новые GIF и эмодзи.

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