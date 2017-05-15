Проект немецкого некоммерческого объединения URIDU и Тензанского министерства социального здоровья и благополучия использует плеер, работающий на солнечной батарее, чтобы обучить ОБЖ женщин из бедных частей Восточной Африки. Плеер MP3forLife содержит около 400 ответов на возможные вопросы о здоровье, питании, семейном планировании, заботе о детях, безопасности жизнедеятельности и многом другом.

“Мы разработали MP3forLife для прослушивания в небольших группах”, объяснил Феличитас Хейн, физик и создатель проекта.

Основная информация по необходимым темам записана носителями языков из более 100 стран. Танзанские женщины могут получить плеер абсолютно бесплатно.

Источник: TNW

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