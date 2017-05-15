Приобрести ноутбук или стационарный компьютер?

Большой выбор ноутбуков и большой выбор игровых компьютеров на сайте, а также для работы, позволяет покупателю подобрать устройство, в полной мере отвечающее личным предпочтениям. Нередко покупатели не могут точно решить, приобрести им ноутбук или же обзавестись стационарным компьютером. Отталкиваться в таком случае нужно от того, для какой цели необходима техника. Если для использования исключительно дома, то выбрать стационарное устройство. Ноутбук можно взять с собой на работу, в дальнюю дорогу или выйти с ним во двор, чтобы поработать на свежем воздухе в окружении растительности.

Диагональ экрана

Допустим, что в личном случае оказалось целесообразнее приобрести ноутбук. Если просмотреть ассортимент данных устройств, то можно увидеть, что отличаются они, в первую очередь, размером экрана. Минимальная диагональ дисплея составляет 10 дюймов, а верхний предел — 15. Ноутбук с небольшим экраном стоит приобрести для:

просмотра веб-страниц;

редкой работы с текстовыми документами;

общения в социальных сетях.

Для игр и видео приобрести модель с большим дисплеем. Такие ноутбуки весят побольше, а заряда их батареи хватает не более чем на 2-3 часа автономной работы.

Операционная система

Просматривая разнообразие ноутбуков здесь: https://texus.by/catalog/noutbuki/, можно заметить, что оснащены они различными операционными системами. Чаще всего встречаются устройства с установленной Windows. Это проверенная временем ОС, ориентированная на различную деятельность. Если нужен компактный компьютер лишь для игр, просмотра сайтов и общения, то присмотреть модель с установленной операционной системой Android. Она обладает простым интерфейсом и обновляется без каких-либо проблем.

Количество портов и их виды

Примечательно, но появилась тенденция в пользу уменьшения портов USB. Если ранее ноутбук оснащали 3-4 портами, то нынче их количество не превышает 2. Придется приобрести разветвитель, если USBпортов окажется недостаточно для пользователя. Желательно наличие сетевого и HDMI портов. Первый поможет подключиться к высокоскоростному проводному интернету, а второй предназначен для синхронизации с жидкокристаллическими или плазменными телевизорами. Для беспроводного доступа в сеть применяется Wi-Fi.

Ноутбук должен быть выпущен известной компанией. Они не экономят на комплектующих, а также дают гарантию на выпускаемую технику. Для устройства следует сразу купить сумку. Она позволит брать компактный компьютер с собой, а в имеющихся карманах хранить мышь, зарядное устройство и модем.