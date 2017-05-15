Вирус Wanna Cry: что происходит с этой гадостью?
Вечером в пятницу на прошлой неделе интернет взорвала новость о том, что появился вирус-вымогатель. Он блокирует работу компьютера и требует выкуп в размере $300. Здесь вы можете прочитать все материалы, посвящённые этой проблеме, опубликованные на сайте.
Новый вирус угробил 57 000 компьютеров за день
Проблема набирает обороты, стала самой важной новостью дня.
Что известно о вирусе Wanna Cry и как не попасть?
Разбираемся в причинах появления вируса, тотального заражения и скорости распространения угрозы.
Как приостановили вирус Wanna Cry?
Случайность? Совпадение? Во всяком случае, на время свирепый вирус утих. И всё благодаря этому парню, который внимательно следил за проблемой.
Кому стоит опасаться вируса Wanna Cry?
Размышления на тему того, почему возникла такая проблема и что с ней делать, кому стоит опасаться, а кому — нет.
Пятничная атака повторится.
Не хотелось бы снова увидеть неприятное изображение на экранах мониторов, но кибер война пока не прекратится.