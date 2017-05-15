Вечером в пятницу на прошлой неделе интернет взорвала новость о том, что появился вирус-вымогатель. Он блокирует работу компьютера и требует выкуп в размере $300. Здесь вы можете прочитать все материалы, посвящённые этой проблеме, опубликованные на сайте.

Новый вирус угробил 57 000 компьютеров за день

Проблема набирает обороты, стала самой важной новостью дня.

Что известно о вирусе Wanna Cry и как не попасть?

Разбираемся в причинах появления вируса, тотального заражения и скорости распространения угрозы.

Как приостановили вирус Wanna Cry?

Случайность? Совпадение? Во всяком случае, на время свирепый вирус утих. И всё благодаря этому парню, который внимательно следил за проблемой.

Кому стоит опасаться вируса Wanna Cry?

Размышления на тему того, почему возникла такая проблема и что с ней делать, кому стоит опасаться, а кому — нет.

Пятничная атака повторится.

Не хотелось бы снова увидеть неприятное изображение на экранах мониторов, но кибер война пока не прекратится.

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