С началом рабочего дня все ожидают очередной вспышки взломов. Один из исследователей в сфере безопасности заявил, что ещё как минимум одна атака неизбежна. Европол — агентство расследований ЕС — совместно с ФБР пытается выследить преступников, но признаёт, что задача сложная.

Европол уже сообщил о 200 000 поражённых машин

Атака заключается в шифровании данных и требовании выкупа

Спустя двое суток Британская система здравоохранения всё ещё испытывает проблемы

Европол предупредил о продолжении истории, когда рабочие по всему миру войдут в свои компьютеры

Мы ещё не сталкивались с проблемой такого масштаба.

Пятничные атаки стали причиной закрытия банков, больниц, операторов по всему миру. В Британии закрылись минимум 48 госпиталей. Национальная служба здравоохранения прогнозирует проблемы у ещё большего количества больниц, ведь атаки произошли поздно вечером. Министр внутренних дел Янтар Радд уверил, что никто из пациентов не пострадал.

Вирус WannaCry зашифровал данные госпиталей и потребовал около 300 долларов в биткоинах для разблокировки компьютеров. Аналитики BBC показали, что большинство пользователей заплатили злоумышленникам в общей сложности более 220 тысяч фунтов стерлингов.

Эксперты полагают, что хакеры использовали эксплойты, разработанные Агентством национальной безопасности США. Дональд Трамп лично приказал установить личности хакеров.

Основной причиной взлома больниц стало то, что в службе здравоохранения используют устаревшее ПО. WannaCry использует уязвимость, закрытую в поздних версиях Windows, но NHS до сих пор пользуется Windows XP. Правительство Великобритании неоднократно предупреждалось о возможной атаке, но не стало к ним прислушиваться.

Источник: Businessinsider

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