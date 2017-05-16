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Пираты украли фильм о пиратах?

16.05.2017 9:30 820

Хакеры постарались и утащили копию нового фильма студии Диснея, теперь они требуют выкуп в биткоинах. Об этом заявил генеральный директор студии Боб Игер. Хакеры угрожают время от времени выкладывать 20-минутные фрагменты кино, если не получат платёж.

Сейчас идёт расследование, но Игер категорически отказывается платить.

Всего 2 недели осталось до выхода нового фильма студии Disney, возможно, речь идёт о свежей части “Пиратов Карибского моря”, которая выйдет в прокат 26 мая.

Источник: TNW

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