Прошлый выпуск с YouTube рекомендациями «зашёл». В Twitter’e люди делились материалом и рекомендовали другие каналы. Вот так и будем двигаться дальше в поисках хороших и полезных видео, а сегодня я решил пройтись по категориям, и начнём мы с категории «путешествия». С ходу хочу отметить, что в этой категории все грустно.

Моя любимая тема охватывается на YouTube не так активно, как обзоры техники, влоги и развлекательные видео. Оно и понятно, почему так вышло, строить концепцию канала на дорогом удовольствии могут не многие. Тут обосновались популярные шоу телевизионного формата и отдельные личности. Так же сложность поиска хороших видео заключается в том, что не все каналы придерживаются правил, к примеру, если вы ищете контент сугубо по категориям в YouTube, то ничего не добьётесь.

Есть множество каналов, которые можно отнести к путешествиям и почерпнуть много полезной информации, но эти каналы не будут относиться непосредственно к категории путешествий. Сегодня мы, засучив рукава, разберём удачные и неудачные, на мой взгляд, примеры, которые обосновались в топах YouTube и за его пределами.

Канал Александра Тихомирова

Саша Тихомиров — фотограф и видеограф. Снимает красивых девушек на разных континентах. Это его работа. Саша на постоянной основе катается по миру со своей женой (моделью) и маленьким ребёнком. Что у Саши получается хорошо, так это красиво снимать, монтировать и подбирать музыку. Но у Саши есть один минус, информация подаваемая автором, на мой взгляд, не несёт никакой полезности. Если вы хотите получить ответ на вопрос, как жить путешествуя, посмотрев его видео, вы получите ответ на этот вопрос.

Саша посвятил свою жизнь съёмке, причём выездной, и все обустроил так, что его работа — это и есть путешествия. С точки зрения «ораторского» искусства — все не так радужно. Год назад у Саши была иная форма подачи его видео блогов, сейчас что-то поменялось, и нет той самой искорки. Но подписаться в любом случае стоит, места, в которых бывает автор, поражают своей красотой.

Канал MoranDays

Возможно, кто-то не знал, а у популярного +100500 есть отдельный канал про путешествия. Макс сделал уже больше 150 выпусков из разных уголков нашей планеты.

Подача очень простая, «влоги» из разных стран отснятые на экшн-камеру. Но это же Макс, человек, на котором выросло целое поколение YouTube. Парень подрос, заработал деньжат, и теперь у него есть возможность познать мир и поделиться с нами интересными разговорными видео. Почему бы и нет? Канал Moran Day возглавляет рейтинг категории «Путешествия», что не удивительно, имея такую фан-базу не набрать аудиторию на втором канале, было бы не простительно.

А за труды говорим спасибо Максиму, как-никак популяризирует направление о путешествиях и это круто!

Канал Орел и Решка

Не упомянуть Орел и Решка я не мог. Телевизионное шоу, которое выходит как на ТВ, так и в YouTube, делают его команда из Украины. Проект берет своё начало с 2011 года, за это время было выпущено 14 сезонов, в каждом по 17 серий.

Большая работа, много людей, съёмочная группа и несколько ведущих. Естественно это не YouTube-формат, естественно все делается по чёткому сценарию, но делается профессионально. В одном из сезонов ведущим был мой хороший знакомый из Одессы, Коля Серга, вроде вот недавно бегали по дворам с гитарой в руках, а тут раз и занесло парня на «телек».

Недавний скандал с главной ведущей Региной Тодоренко не оставил шоу без внимания. На закрытом ивенте, Регина рассказал публике подноготную шоу: как снимается, какие договорённости с рекламодателями. В двух словах так: экономия на всем, если снимают дорогой отель, то выделяется пару часов на съёмки, и никто не ночует в нем. Так же и со всеми курортами и СПА. Сугубо работа над шоу. Вот так и создаётся красивая картинка, за кулисами которой трудные будни ведущих телевидения.

В этом случае Максу из +100500 можно позавидовать. В этом и отличие YouTube и ТВ, именно поэтому многие крупные блогеры отказываются от работы на ТВ, не хочется людям сковывать себя в форматах и творчестве.

Канал MrBenBrown

Фотографы, ведущие собственные каналы на YouTube – отличный источник для наблюдения за красивыми и живописными местами нашей планеты. Просто выбираешь фотографа нужной тебе страны и следишь за его творчеством.

Бен Браун знаменитый фотограф и не до конца известно как к нему пришла популярность. Я предполагаю, что популярность к нему пришла, как раз благодаря YouTube. Подобных фотографов много, но фотографов, которые ведут на регулярной основе видеоблог – уже меньше. Таким образом, Бен популяризировал себя как творческую личность.

У Бена есть серия видео «TOP 10 DAY OF MY LIFE» –видеосъёмка в Арктике. Посмотрите эти эпизоды, очень круто снято! На канале BenBrown множество видеоблогов из разных живописных мест, часто съёмка ведётся с вертолётов, рекомендую подписаться.

Канал Lonely Planet

Этот англоязычный канал про путешествия в целом. Очень «залипучий». Крутейшая съёмка, лайфхаки и рекомендации для путешественников. Видео о путешествиях глазами британцев. Канал так же часто используется людьми, которые пытаются практиковать британский английский, который довольно тяжело воспринимать на слух. На калане Lonely Planet рассказывают про особенности национальной кухни разных стран, проводят интересные интервью и визиты в исторически популярные места и питейные заведения. Если хотите спланировать свою ближайшую поездку, но посетить не популярные, а наоборот, редкие места в той или иной стране, загляните на Lonely Planet, там много дельных рекомендаций.

Друзья, рекомендуйте друг другу интересные каналы о путешествиях, я тоже с удовольствием присоединюсь к обсуждению и вашим рекомендациям, а в комментариях напиши какую рубрику рассмотреть в следующем выпуске. Всех благ и приятных путешествий на просторах YouTube.

Источник