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Украина заблокировала «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники»

16.05.2017 8:30 1230

Политическая обстановка привела к тому, что президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о блокировки доступа к социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и сервисам «Яндекса». Также ограничения коснутся сайтов компаний «Лаборатория Касперского», DrWeb, Mail.Ru. В отношении Mail.ru санкции вводятся на три года, до 15 мая 2020.

Что делать в такой ситуации? С учётом обилия простых инструментов, миновать ограничения провайдеров будет просто. Если пользуетесь браузером Chrome, то можно поставить плагины с VPN. Как вариант, можно перейти на Opera или «Яндекс.Браузер», они поддерживают «Турбо-режим», трафик идёт через серверы компаний, поэтому можно без труда обойти блокировки.

Источник: Meduza, ТАСС, РБК

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