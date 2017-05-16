Политическая обстановка привела к тому, что президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о блокировки доступа к социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и сервисам «Яндекса». Также ограничения коснутся сайтов компаний «Лаборатория Касперского», DrWeb, Mail.Ru. В отношении Mail.ru санкции вводятся на три года, до 15 мая 2020.

Что делать в такой ситуации? С учётом обилия простых инструментов, миновать ограничения провайдеров будет просто. Если пользуетесь браузером Chrome, то можно поставить плагины с VPN. Как вариант, можно перейти на Opera или «Яндекс.Браузер», они поддерживают «Турбо-режим», трафик идёт через серверы компаний, поэтому можно без труда обойти блокировки.

Источник: Meduza, ТАСС, РБК

Источник