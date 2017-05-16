Ушли те времена, когда флагманы HTC были долгожданными новинками. Компания мыслит собственными категориями, а настроения покупателей изменились, платить только за оболочку Sense уже никто не хочет, подавайте что-нибудь посущественнее. Особенно на фоне китайских флагманов Oppo, OnePlus или Xiaomi, там с соотношением цены и качества всё в порядке, тогда как HTC играет на одном ценовом поле с Pixel или топовыми Galaxy. И что же нам предлагает когда-то легендарный бренд?

В прошлом году тайваньская компания представила хороший смартфон HTC 10, но позднее появилась модель U Ultra, её сурово критиковали в основном из-за высокой цены и неразумного использования свободного места.

HTC услышала замечания и выпустила U11, продолжение прошлогоднего U10. По дизайну он сильно напоминает HTC U Ultra, такое же эффектное сочетание металла и стекла. Смотрится красиво, но это ещё не всё. Новая фишка «Edge Sense» — телефон реагирует на силу нажатия. Сдавили его в ладони — запустили приложение, сдавили посильнее на несколько секунд — запустили другое приложение.

Зачем это?! HTC, полагаю, решила бросить силы на то, о чём так редко думают — о новом сценарии использовании привычных вещей. Однажды все дружно пересели на телефоны с тачкскринами, сформировались привычки, образ поведения, теперь HTC хочет научить нас новым вещам. Вот только надо ли это самим пользователям?

Например, на Android тоже бывает управление приложениями силой нажатия в меню — можете встретить это в Samsung, Huawei или Meizu, но разработчики не спешат добавлять поддержку в своём софте. На iOS, напротив, в большинстве программ поддержка 3D Touch присутствует, там уже появляется больше возможностей по взаимодействию с интерфейсом. Но всё равно многие по-старинке пользуются айфонами, даже не зная о том, что можно запускать приложения, удерживая палец у левого края экрана или перемещать курсор при редактировании текста, нажав на пробел.

Вспоминая опыт использования HTC U Ultra, где дополнительный экран был, скорее, развлекательной фичей, чем полезной практичной чертой, сомневаюсь, что внедрение в телефон разнообразных жестов-сжатий изменит положение дел.

Сразу же возникает вопрос, не будет ли сгибаться телефон от подобных манипуляций? Каркас тут металлический, конструкция из стекла, напоминает U Ultra. Там с прочностью всё было в порядке, не думаю, что здесь будут изменения. Выглядит он практически так же как U Ultra, стеклянный и разноцветный. Доступные цвета: голубой, белый, чёрный, красный и “аква”.

В этом устройстве компания отказалась от разъёма 3.5 мм, оставив лишь USB-C, а для проводных наушников в комплекте предусмотрен адаптер. Из характеристик: Snapdragron 835 4/64 ГБ памяти, будет и версия на 6/128 ГБ, слот для карты памяти, защита от влаги и пыли IP67, как в iPhone 7 Plus. Диагональ — 5,5 дюймов, разрешение 1440 х 2560 точек, матрица под стеклом Gorilla Glass 5.

Основная камера на 12 мегапикселей, телефон получил очень высокую оценку от издания DxOMark и набрал 90 баллов. По версии ресурса выходит, что камера тут лучше, чем в Google Pixel или Samsung Galaxy S8, интересно проверить, как тут обстоит на самом деле.

Ёмкость батареи невелика — 3000 мАч. Кроме стандартного помощника Google Assistant тут ещё работают HTC Sense Companion, поддерживается и Amazon Alexa. Чтобы телефон без ошибок понимал команды, он получил 4 микрофона.

Смартфон появится по цене в районе $650.

Какое у него будущее? Герой одного дня, сегодня-завтра его обсудят в интернете, вот и вся карьера, если уж и покупать топовый телефон на Android, то выбор очевиден — это Galaxy S8.

Источник: 9to5google, The Verge, Techradar

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