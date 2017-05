Pepsi завозит в американские магазины газировку с новым вкусом, ограниченная партия будет продаваться в течение двух месяцев, начиная с 22 мая.

Как пишут ценители ликёро-водочной продукции, по всей видимости, Pepsi решила повторить виски Fireball с добавлением ароматизатора корицы, выпустив его газированный безалкогольный аналог. Как написали по этому поводу в пресс-релизе, привычная кола отличается «неожиданным и острым вкусом».

This soda scares me. Say hello to the new FIRE Pepsi. It's spicy. pic.twitter.com/388eQYsca4 — Zach Sang Show (@ZachSangShow) May 12, 2017

В ответ на такой творческий подход к производству газировки люди не обрадовались, а наоборот, раскритиковали производителя за то, что компания выбрала такой странный вкус. Вот и как после этого выпускать напитки, старые приедаются, новые не устраивают. И вообще, пейте обычную минеральную воду, а не эту дрянь.

Have you ever gotten a whiff of a certain liquor & it reminds you of the time you almost died. That's what the new @pepsi FIRE did to me pic.twitter.com/eEbdGcElx1 — Z104 Ashley (@ashleyz104) May 11, 2017

I just tried @Pepsi Fire. I had a sip. It’s like someone was like “Let’s mix Pepsi & Fireball, but take out the fun of Fireball.” #ifeelsick — Stephanie Miller (@thegingerpire) May 15, 2017

Not only that but they replaced it with PEPSI FIRE. WHICH IS CINNAMON PEPSI. I'm hot. — Chanel #1 (@Orcaxprincess) May 4, 2017

7/11, WTF Slurpee flavor is Pepsi Fire… You got rid of Piña Colada for that shit? — Brianna Larkin (@brimarielarkin) May 3, 2017

Why does Japan get refreshing, delicious flavors like @pepsi Sakura but we get this cinnamon Pepsi Fire trash? — Kat (@LoveFoodSims) May 15, 2017

If you choose "Pepsi fire" as a slurpee flavor at 711, chances are we wouldn't get along — Stella Psomias (@stella_pso) May 14, 2017

Источник: Mashable

