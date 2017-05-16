Легендарные кроссовки Reebok Alien Stomper обрели второе дыхание
Reebok презентует переиздание кроссовок Reebok Alien Stomper — тех самых, в которых Эллен Рипли из “Чужих” (1986) сражалась с Королевой в финальной сцене.
С тех пор, каждый фанат этого фильма мечтал приобрести такие же кроссовки. Переиздание приурочено ко Всемирному дню Чужого, его отмечают 26 апреля. Всего представлены две версии. Дизайнерами выступили Крис Хилл и Хавьер Джонс.
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“Моей целью был кроссовок, максимально похожий на экзоскелет”, говорит Джонс, “с несколькими деталями для истинных фанатов”. Его работа была очень кропотливой.
“Полоски внизу экзоскелета — самый очевидный элемент. Я добавил сетчатую вставку в верхнюю часть и поместил на ремешок номер серии машины — Р5000”.
Queen Alien
“Никогда не думал, что буду заниматься дизайном чего-то связанного с моим любимым фильмом” — сказал дизайнер. “Процесс был очень увлекательным”.
Цветовая гамма пришла от образа Королевы Чужих,. а чёрная лаковая кожа напоминает слизь Чужого. Кроссовки имеют светящиеся в темноте вставки.
Упаковка сделана по мотивам фильма и содержит характерные надписи.
Старт продаж намечен на 18 июля.
Источник: Reebok