Вторник, 16 Мая

Легендарные кроссовки Reebok Alien Stomper обрели второе дыхание

16.05.2017 11:35 738

Reebok презентует переиздание кроссовок Reebok Alien Stomper — тех самых, в которых Эллен Рипли из “Чужих” (1986) сражалась с Королевой в финальной сцене.

С тех пор, каждый фанат этого фильма мечтал приобрести такие же кроссовки. Переиздание приурочено ко Всемирному дню Чужого, его отмечают 26 апреля. Всего представлены две версии. Дизайнерами выступили Крис Хилл и Хавьер Джонс.

Легендарные кроссовки Reebok Alien Stomper обрели второе дыхание

Power Loader

“Моей целью был кроссовок, максимально похожий на экзоскелет”, говорит Джонс, “с несколькими деталями для истинных фанатов”. Его работа была очень кропотливой.

“Полоски внизу экзоскелета — самый очевидный элемент. Я добавил сетчатую вставку в верхнюю часть и поместил на ремешок номер серии машины — Р5000”.

Легендарные кроссовки Reebok Alien Stomper обрели второе дыхание

Queen Alien

“Никогда не думал, что буду заниматься дизайном чего-то связанного с моим любимым фильмом” — сказал дизайнер. “Процесс был очень увлекательным”.

Цветовая гамма пришла от образа Королевы Чужих,. а чёрная лаковая кожа напоминает слизь Чужого. Кроссовки имеют светящиеся в темноте вставки.

Легендарные кроссовки Reebok Alien Stomper обрели второе дыхание

Упаковка сделана по мотивам фильма и содержит характерные надписи.

Легендарные кроссовки Reebok Alien Stomper обрели второе дыхание

Старт продаж намечен на 18 июля.

Источник: Reebok

Источник

Ещё не все попробовали новую Pepsi Fire, но её уже ненавидят
Легендарные кроссовки Reebok Alien Stomper обрели второе дыхание
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.