Reebok презентует переиздание кроссовок Reebok Alien Stomper — тех самых, в которых Эллен Рипли из “Чужих” (1986) сражалась с Королевой в финальной сцене.

С тех пор, каждый фанат этого фильма мечтал приобрести такие же кроссовки. Переиздание приурочено ко Всемирному дню Чужого, его отмечают 26 апреля. Всего представлены две версии. Дизайнерами выступили Крис Хилл и Хавьер Джонс.

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“Моей целью был кроссовок, максимально похожий на экзоскелет”, говорит Джонс, “с несколькими деталями для истинных фанатов”. Его работа была очень кропотливой.

“Полоски внизу экзоскелета — самый очевидный элемент. Я добавил сетчатую вставку в верхнюю часть и поместил на ремешок номер серии машины — Р5000”.

Queen Alien

“Никогда не думал, что буду заниматься дизайном чего-то связанного с моим любимым фильмом” — сказал дизайнер. “Процесс был очень увлекательным”.

Цветовая гамма пришла от образа Королевы Чужих,. а чёрная лаковая кожа напоминает слизь Чужого. Кроссовки имеют светящиеся в темноте вставки.

Упаковка сделана по мотивам фильма и содержит характерные надписи.

Старт продаж намечен на 18 июля.

Источник: Reebok

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