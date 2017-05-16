Популярный флагман Mi5 получил свое продолжение в виде Mi5S. Такое часто случается, если какая-либо модель смартфона становится удачной: создается ей подобный телефон с немного улучшенными характеристиками, и он получает дополнительную приставку в названии. Так компания Xiaomi попыталась закрепить успех флагмана Mi5, причем, довольно удачно.

По сравнению с Mi5 телефон с приставкой «S» стоит дороже – его цена в районе 22 тысяч рублей, что приблизительно на 3-4 тысячи выше, чем стоимость флагмана Mi5. Но и характеристики немного отличаются.

Что общего?

Дизайн этих смартфонов практически идентичен. Визуально сложно отличить Mi5 от Mi5S, хотя при близком рассмотрении разница видна. Экран остался таким же – это 5.15 дюймовый дисплей с FullHD разрешением. Также не изменяется и объем памяти – 32, 64 или 128 Гб. Пожалуй, только эти параметры остались без изменений. Можно назвать еще и графику – Adreno 530, но это в большей степени касается «железа», и об этом ниже.

Процессор

Главное отличие – это чипсет. В Mi5 используется чип Snapdragon 820 MSM8996, а Mi5S получил более продвинутую версию – Snapdragon 821 MSM 8996 Pro. Некоторые полагают, что SD821 является разогнанной версией SD820, но на самом деле это не так. Snapdragon 821– это новый процессор.

Оба чипа являются 4-ядерниками с графическим адаптером Adreno 530. Они выполнены по 14-нм техпроцессу, поэтому даже при больших нагрузках являются «холодными».

Разница между этими двумя чипами – в производительности:

Mi5 на Snapdragon 820 набирает 136000 баллов в бенчмарке Antutu; Mi5S на Snapdragon 821 набирает 164000 баллов.

Очевидно, что 821-ая модель является более производительной. Здесь также играет роль и объем ОЗУ: 3 Гб против 4 Гб. Подобная разница в «железе» оправдывает более высокую стоимость телефона в Mi5S.

Камеры

Еще одно отличие – камеры. Сложно сказать, где она лучше, но достоверно известно, что в данных телефонах используются разные сенсоры:

В Mi5 применяется Sony IMX298 с разрешением 16 Мп, оптической стабилизацией и диафрагмой f/2; Телефон с приставкой «S» оснащен сенсором Sony IMX378 с диафрагмой f/2, разрешением 12 Мп, но без оптической стабилизации.

Учитывая названия сенсоров и больший размер пикселя в камере Mi5S, логично предположить, что Sony IMX378 лучше. Однако отсутствие оптического стабилизатора тоже играет роль. При одинаковых условиях освещенности камера в телефоне Mi5 сделает снимок хуже. По крайней мере нам так кажется, но она не намного хуже.

Источник: http://tehnika-soveti.ru/mi5-ili-mi5s-kakoj-smartfon-luchshe/