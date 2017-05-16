Ранее утром мы писали о том, что президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о том, что вводит санкции в отношении российских компаний: «Яндекс», Mail.Ru, «Лаборатории Касперского», «Доктор Веб», 1С, ABBYY, «Софтлайн груп» соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники».

В ответ на это решение замминистра связи России Алексей Волин дал следующую оценку этому решению. Привожу его для ознакомления, источник — издание Ведомости.

«Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится, – объяснил чиновник. – Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность». По его словам, «это решение приведет к небывалому росту компьютерной грамотности украинского населения и к тому, что жители Украины моментально освоят анонимайзеры, VPN-сервисы и колоссальное количество программ, позволяющие обходить блокировки».

«Блокировки эффективны только тогда, когда по блокируемому ресурсу есть широкий общественный консенсус, как в отношении детской порнографии, наркотиков или пропаганде суицида. Когда в обществе не возникает массового желания эту блокировку обойти», – убежден замминистра.

Обойти блокировку

Интересная получается ситуация. С одной стороны, чиновник комментирует чужое решение, с другой — мы и сами знаем, в какой стране живём, какие у нас были подвижки в законодательстве и чем чревато общение с Роскомнадзором. Не так давно россияне сами сели осваивать инструкции по тому, как пользоваться VPN и обходить запреты.

Достаточно вспомнить недавную блокировку мессенджеров Imo, BlackBerry, Line и Vchat за отказ сотрудничества с российскими властями. Да, возможно, что вы и вообще слышите о таких приложениях в первый раз. Зато теперь в курсе, что они внесены в список запрещённых сайтов.

Теперь обсуждается и возможная блокировка Telegram в России, хотя представители Роскомнадзора и не комментируют эти предположения, называя их слухами. Напомню, что ранее Роскомнадзор заблокировать мессенджер WeChat, безумно популярный в Китае, да и в России у него немало пользователей. Позднее блокировку с него сняли, когда предоставили необходимые данные в Роскомнадзор.

Пакет Яровой

Не могу не вспомнить и про «пакет Яровой», который стал одной из причин (если не главной) отказов операторов от безлимитных пакетов мобильного трафика по причине того, что теперь разговоры и переписки хранятся в течение 6 месяцев, а история переходов в интернете сохраняется до 6 лет. Также в этот документ входит и обязательное условие о предоставлении данных по декодированию принятых и отправленных сообщений в социальных сетях, мессенджерах и почте. Под такие условия работы попадают сайты с бронированием отелей и билетов.

Новости о том, что готовится украинский аналог «пакета Яровой» появились ещё в феврале, так что для осведомлённых людей это не стало неожиданностью.

В решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации» предлагается хранить данные у операторов и провайдеров в течение 90 дней, а в будущем — до 3 лет. Операторы предоставляют данные о провайдерах услуг, а украинские суды получают право на блокировку ресурсов.

Про платежи

Также поднимался вопрос о блокировке российских платёжных систем и замещения российского софта и оборудования украинскими аналогами. Осенью 2016 года Украина приняла санкции против российских систем «Золотая корона», »Юнистрим» и других.

Россия этой весной ответила указом, запрещающим денежные переводы на Украину через иностранные платёжные системы.

Итоги

К чему приведёт такое положение вещей? Пока это создание взаимно неудобных условий для враждующих стран, где живут люди, которые вынуждены привыкать к новым ограничениям. Чиновники обсуждают инициативы, критикуя соседей, при этом не хотят обращать внимание на внутренние проблемы, когда страдает и бизнес, и пользователи. Но если лишить людей сервисов, тогда как зарабатывать тем самым предпринимателям, за счёт которых и живёт государство, которые платят налоги, придумывают новые службы и услуги, развивают и улучшают качество жизни? Об этом государственные мужи предпочитают не говорить.

Источник