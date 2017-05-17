Lowrance — популярный бренд, занимающийся производством датчиков картплоттеров и эхолотов. В области выпуска морской электроники этой компании нет равных. Она является общепризнанным лидером. Привлекательность техники, поставляемой на рынок под этой торговой маркой, заключается в расширенном обзоре. Эта особенность присуща и бюджетным приборам, отличающимся демократичной стоимостью.

Разнообразие серий и основные особенности популярных линеек

Эхолоты Lowrance представлены несколькими сериями:

Hook;

Mark;

HDI;

Elite;

HDS;

Chirp.

Серия HDS является одной из самых популярных и востребованных. Приборы, представленные в рамках этой линейки, привлекательны большим количеством опций и функций. Еще сюда включены специальные датчики, но обычно в стандартные комплекты они не входят. Их можно приобрести дополнительно. Серия HDS является современной разработкой навигационных и эхолокационных систем для комфортной рыбалки. Все модели этой линейки легки и удобны в процессе эксплуатации, разобраться с широким функционалом не составит труда.

Серия Hook заслуживает особого внимания. Современный эхолот лоуренс, включенный в эту линейку, отличается простым интерфейсом, ярким дисплеем, легкостью в управлении. Приборы оснащаются встроенным Chirp-сонаром, предназначающимся для оперативного поиска подводных обитателей. Еще эта опция сокращает шумовой фон. Функциональность и простота являются основными преимуществами этой категории.

Немного о категориях Elite и Mark

Другая популярная линейка бренда — Elite. В нее включены компактные модели, оборудованные цветными дисплеями. Ключевым преимуществом серии является отличная видимость. На нее не оказывает негативного влияния даже яркий солнечный свет. Интуитивно понятный интерфейс, простое меню и наличие опции TrakBack позволяют управлять прибором с помощью всего одного пальца. На моделях этой серии можно просматривать историю устройства. Это очень удобно, поскольку пропустить рыбные места практически невозможно. Еще одним плюсом линейки Elite является наличие функции нижнего сканирования.

Любители рыбалки высоко ценят эхолоты, входящие в группу Mark. Это бюджетная серия, в которую включены функциональные устройства с черно-белыми экранами. Но каждый прибор оснащается комплексом всех необходимых опций. Среди ключевых достоинств этой морской техники, выпущенной под торговой маркой Lowrance, стоит отметить большой угол обзора и высокую четкость изображения. Такие устройство класса «эконом» станут отличным решением для новичков в сфере рыбной ловли, и для тех, у кого по тем или иным причинам бюджет лимитирован.