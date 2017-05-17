Оборудование для мобильного лазерного сканирования от американской компании Phoenix LiDAR Systems (подробнее: https://www.technokauf.ru/catalog/mobilnye_skaniruyushchie_sistemy/) задает новые стандарты в отрасли трехмерного построения моделей на основе сбора геопространственных данных. Для привязки результатов мобильного сканирования к системе координат используют спутниковый метод пространственного ориентирования GPS/ГЛОНАСС. Это дает возможность точно определить координаты в любой момент времени, независимо от скорости перемещения. Мобильное лазерное сканирование позволяет в сжатые сроки получить огромный массив точек, которые представляют собой трехмерную модель исследуемой местности или объекта. Получение данных выполняют с использованием транспортного средства, где установлена мобильная сканирующая система Phoenix.

Преимущества

Главные преимущества мобильных лазерных систем от компании Phoenix LiDAR Systems:

Высокий уровень безопасности для людей и оборудования при работе вблизи особо опасных объектов: линии электропередач, открытые горные разработки, железнодорожные линии и др.

Высокая деталировка полученных данных с привязкой к положению в пространстве на основании спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС.

Эффективная экономия финансовых средств и времени по сравнению с традиционными методами съемки.

Возможность установки системы лазерного сканирования на автомобиль любой модели и серии.

Наличие авторизованного партнера в России – компании «Технокауф».

Использование мобильной системы лазерного сканирования Phoenix является оптимальным подходом к быстрому решению большинства задач по построению трехмерных моделей больших объектов.

Сфера использования

Оборудование для мобильного лазерного сканирования Phoenix LiDAR получило широкое распространение во многих сферах:

Инвентаризация объектов инфраструктуры.

Ремонт и строительство мостов и тоннелей.

Создание топографических карт и трехмерных моделей объектов электроэнергетики.

Ремонт и строительство дорог для железнодорожного и автомобильного транспорта.

Построение полигональных моделей крупных производственных предприятий, открытых горных разработок и других подобных объектов.

Для построения точной трехмерной полигональной модели будет достаточно всего одной съемки, после чего данные могут обрабатываться на персональном компьютере при помощи специализированного программного обеспечения.

Источник: https://www.technokauf.ru/.