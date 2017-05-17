Apple может анонсировать обновление своей линейки лэптопов уже на конференции для разработчиков в начале июня, так по крайней мере заявляет Bloomberg. Вот что бывает, когда “враг” не дремлет. Неужели выход кожаной флейты (Surface Book) так напугал Apple?

Вот что гласит слух: будет представлено три модели,MacBook Pro получит более быстрый Kaby Lake, 12-дюймовый MacBook также получит обновлённый чип от Intel, а MacBook Air на 13 дюймов станет мощнее, как именно мощнее и вообще зачем, источник не сообщает.

Линейка Mac генерирует всего 11 процентов выручки компании, но она пользуется большой популярностью в бизнес-сегменте.

Microsoft выкатила на рынок первые устройства, которые могут отнять часть аудитории у Apple в США, значит, нужно действовать.

Новый MacBook Pro не получит обновлённый дизайн, изменения коснутся лишь начинки — тут будет новый чип, который отличается хорошим энергосбережением. В любом случае, чего-либо кардинального ожидать не стоит. Но если вы купили новую «прошку » совсем недавно, то будет немного обидно.

APPLE, ВЕРНИТЕ ЧЕРТОВ РАЗЬЕМ ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИ, МЫ СДЕЛАЕМ ВИД, ЧТО НИЧЕГО НЕ БЫЛО И НАМ ПОКАЗАЛОСЬ.

Обновлений железа на WWDC мы не видели с 2013 года, когда стартовал Mac Pro и вышел новый MacBook Air, возможно эта конференция будет знаковой.

Источник Bloomberg

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