От самых ненужных и мертворожденных сервисов до очередной попытки экспансии на рынке мобильного VR — мы собрали 7 ожидаемых анонсов от компании Google.

Google Ассистент, Home и ИИ

Много внимания уделят Google Assistant. Google изо всех сил будет работать над взаимодействием с другими продуктами, включая колонку Home, продолжая разработку своего искусственного интеллекта.

Google Assistant призван создать конкуренцию Siri, Alexa и Cortana — пора компании показать, каким образом. На данный момент Alexa выигрывает за счёт поддержки большего числа программ и устройств, Siri побеждает в вопросе приватности, а Microsoft готовится выпустить свою домашнюю колонку с Cortana. Вступает в борьбу и Samsung со своим Bixby.

Давление на Google высоко, но что она будет делать с этим — непонятно. Вдруг Ассистента ждёт та же участь, что и Now On Tap, которая была проигнорирована большинством пользователей. В итоге мы надеемся увидеть новые функции и устройства с Assistant и новые возможности для разработчиков.

Android O

Как это было с Nougat, мы уже сейчас можем взглянуть на следующую версию Android в качестве превью для разработчиков. На Google I/O мы узнаем больше о новом “зелёном роботе”, который вполне может получить название Oreo.

Вот, какие фишки уже известны:

Замедление уведомлений: вы сможете нажать на кнопку “Замедлить” на уведомлении и оно появится позже

Более продвинутый контроль уведомлений: Приложения смогут группировать свои уведомления для удобства

Увеличенное время жизни: Каждый год Google вносит это в список нововведений. Но в этой версии наконец-то появится полноценный контроль действий в фоне.

Улучшенный Bluetooth: Sony приложила руку к коду, сделав лучше качество передачи аудио по Bluetooth.

Более чистые настройки: Ежегодно меняется и приложение настроек, но до сих пор там не было порядка. В Android O он появится.

Изменение кнопок: Теперь в System UI Tuner можно будет назначить свои действия и приложения на привычные три кнопки под экраном.

Улучшенная поддержка внешних клавиатур: поддержка приложений Android приходит и на Chrome OS, поэтому пользоваться приложениями в паре с клавиатурой от Chromebook можно будет легко.

Picture-in-Picture: Наконец-то.

Опции тем: Иконки в новой версии будут другой формы — возможно, её можно будет изменить с помощью тем.

Сложив всё, получите общую картину новой версии.

Приложения Android на Chrome OS

Android-приложения и сейчас работают на Chrome OS, но в бета-версии и не очень хорошо. Совместимость была заложена ещё в Marshmallow, но похоже придётся подождать релиза O. В любом случае, что-то об этом мы услышим на конференции.

Когда это произойдёт, окна Android-приложений смогут свободно менять свой размер и быть полностью адаптивными — так же, как на Samsung DeX.

VR и AR

Скоро Daydream исполнится год. За этот год лишь несколько сторонних смартфонов научились с ним работать и это очень слабенький результат.. Google пытается навязать серьёзную борьбу в мире виртуальной реальности, но о дополненной ни сном, ни духом.

Как минимум, мы ждём обновление Daydream, но надеемся и на представление Project Tango. Пора бы уже, такими темпами технологию не развить.

Chrome, Веб и Instant Apps

Если вы не помните, что такое Instant Apps, то в этом нет ничего страшного. Технология была анонсирована на прошлогодней конференции и с тех пор о ней никто не слышал. Суть заключается в том, что вы можете запускать приложения без установки — необходимая часть транслируется с облака и после закрытия бесследно исчезает. Прямо как веб-сайт.

Instant Apps — хорошая технология, но убедить в этом большое количество разработчиков весьма сложно, ведь легче создать веб-приложение, чем адаптировать существующее под новый стандарт.

Google может рассказать об эксклюзивных приложениях для Chrome, а также представить версию для Windows 10 S.

Обновления Allo, Duo и Hangouts

Allo обновляется с завидной периодичностью, но до сих пор не обрела достаточное количество поклонников. Google может пойти дальше и представить интеграцию с SMS или что-то схожее с iMessage.

Мы должны увидеть уйму новых функций и надеемся на релиз или хотя бы превью версии для ПК и поддержку многих устройств. Так как сделали в Telegram или WhatsApp: синхронизацию посредством ключа.

Duo, по всей видимости получит лишь небольшие изменения, а Hangouts создаст конкуренцию Slack на бизнес-рынке. Вот как распределятся роли:

Allo и Duo для потребителей

RCS для операторов

Hangouts для бизнеса.

Android Wear, Android TV, Chromecast и прочее

Многие из этих продуктов получают регулярные обновления, поэтому прежде всего анонсы будут для разработчиков — например, о Firebase, Google Cloud и Android Studio.

Ждать анонса новых железок в рамках Google I/O, скорее всего не стоит. А если и покажут, то пусть это останется для нас приятным бонусом. Если по какой-то причине конференция вам покажется скучной, то помните, что подобные мероприятия не обязаны нести развлекательный характер, это конференция, прежде всего, для разработчиков.

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