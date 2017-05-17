Привет. Пока шла очередная рабочая неделя, с момента выхода второго по счету выпуска о мобильной фотографии, в мире произошли положительные новости для всех любителей фото: Apple начала выпускать короткие обучающие ролики о том, как снимать на смартфон, а Instagram научился выгружать фото из браузера на вашем мобильном устройстве и компьютере.

Сегодня мы говорим о крутом жанре фотографирования — «street-фото», или уличная фотография. Мобильная фотография очень хорошо раскрывает этот стиль съёмки. Во-первых, смартфоны – это компактные устройства, есть больше шансов снять людей вблизи, ведь не каждый осмелится начать снимать, подойдя поближе с фотоаппаратом к человеку и группе людей. Во-вторых, популярная фраза «ведь смартфон всегда с тобой», тут как никогда актуальна, чаще всего камеру мы берём заранее, планируя съёмку, а на улицах наших городов мы находимся постоянно, почему бы не превратить каждый день в «фото день»?

Уличное фото – это стиль, в котором каждый кадр несёт в себе какую-то маленькую историю. В своей ленте Instagram вы можете сделать отдельную серию из снимков, которые будут в определённом порядке пересказывать какие-то события из жизни города и людей, или описывать отдельные истории в каждом кадре.

В такой съёмке вам помогут окружающие люди. Чаще всего уличная фотография не является постановочной, большинство людей попадающих в кадр не будут знать, что их снимают.

Но уличное фото это не всегда фото с людьми, архитектура и строения так же могут быть частью этого «движения».

Нельзя дать чёткого определения, что такое уличная фотография. Этот процесс нужно прочувствовать. Можно часами напролёт просидеть на одном месте или бульваре в ожидании интересного кадра, можно целенаправленно бродить по проспектам и улочкам, в поисках чего-то интересного.

На днях я отправляюсь в Барселону, и обязательно сделаю отдельный материал с примерами фотографии, где покажу, почему современному человеку не нужно в поездку брать с собой фотоаппарат.

История — это ключевая составляющая любого снимка, но больше всего она проявляется именно в уличной фотографии.

Рекомендации для людей, которые осваивают стиль уличной фотографии:

1) Всегда будь наготове. Самые яркие моменты из истории улиц вашего города происходят внезапно, тут смартфоны в помощь. Быстрый запуск камеры, правильные настройки — все это поможет быстро поймать происходящее вокруг.

2) Раскрепощение. Труднее всего снимать на людях. Это нужно перебороть. Со смартфоном это делать легче, прикидываясь, что ты не снимаешь, а что-то рассматриваешь на экране. Представьте, каково людям с большими камерами, они всегда «на прицеле» у прохожих. Вот от меня маленький лайфхак, когда я выбираюсь в город снимать, я прикидываюсь туристом и себя убеждаю в этом. А что делают туристы? Снимают на память и к ним мало кто предъявляет претензии. Мне это помогает.

3) Уважай личностное пространство других людей. Вопрос о том, можно ли фотографировать прохожих, часто на слуху. С точки зрения законодательства вы имеете право фотографировать, кого угодно и что угодно, только в том случае если это не официально запрещённая локация или предмет для съёмки. Остальные аспекты, сугубо моральные, если к вам подойдёт человек и попросит прекратить его снимать – это его право, по закону вы ничего не нарушаете, но отношения с людьми портить, конечно, не стоит. Мне часто делают замечания не снимать то, не снимать се. Я привык, так же, как и привык объяснять людям и администрации разных заведений и мест, что вот тут я имею право снимать, а если вы со мной не согласны – покажите документ, в котором написано, что съёмка в этом парке или на этой набережной запрещена. Серьёзных конфликтов не возникало, как бы не пытались люди остановить мой творческий процесс, я его всегда доводил до конца, если был уверен на 100%, что ничего не нарушаю. Кстати, как показала практика, многие люди с радостью идут на встречу и разрешают себя снять.

4) Что снимать? Людей, животных, жизненные ситуации, отражения на зданиях, витрины и то, что за ними, дорожный трафик. На улице много тех для съёмки. Конечно, чем обыденнее локация, тем труднее может показаться съёмка. Одно дело выйти на Time Square в Нью-Йорке, другое дело попытаться снять, что-то в Твери. Но у каждого места своя история, просто нужно прочувствовать это и слиться с обстоятельствами.

5) Учись абстрагироваться. Важной особенностью в уличной фотографии является умение абстрагироваться от рутины. Человек, который живёт в Твери, всегда будет говорить, что вокруг него все скучно. Но если вы возьмёте человек из Нью-Йорка и покажите ему Тверь, то он достанет смартфон и будет снимать без остановок. Ему просто родной Нью-Йорк тоже «приелся», как и жителю Твери родной город. Вот и вся разница.

На этот раз я немного поменял ход повествования, но не изменилось то, что все фотографии я брал из нашего с вами хэшгэга #лучковзацени, куда вы выкладываете свои снимки, а я их оцениваю и показываю публике. У нас уже почти 25 000 работ, дальше – больше! До следующей недели.

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