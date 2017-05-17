В любом деле важен удачный старт, зачастую именно от этого зависит, как долго ваше дело или проект будут успешными. Иногда запала хватает на пару лет, иногда на 10, а в случае с франшизой Alien — на все 38 лет.

После первых двух фильмов, которые стали бессмертной классикой, вышли сиквелы. Они оказались «не очень». Использую столь мягкую терминологию, чтобы никого не обидеть. Обычно после такого франшиза умирает.

Например, Терминатору хватило одного посредственного сиквела для того, чтобы продюсеры и зрители забыли про него на долгие годы, потом ненадолго вспомнили…и снова забыли, после пятой части, которую создал дьявол, чтобы заменить давно устаревшие пытки на костре.

А вот к Чужим интерес зрителей не угас. В 2011 году появились новости о том, что в кресло режиссера возвращается автор первой части Ридли Скотт, он пообещал полностью переосмыслить вселенную и рассказать историю появления ксеноморфов. И он таки переосмыслил, и он таки рассказал.

Prometheus оказался фильмом-размышлением над извечными вопросами человечества: откуда мы взялись и куда идем, философским трактатом на тему “Что есть жизнь?” и “может ли творения превзойти творца”, диалогом автора с самим собой о Боге. В общем, о чём угодно, но не тем, что ждали преданные поклонники первых двух частей.

С философской частью у фильма всё было неплохо, было над чем поразмыслить, но вот герои, а точнее нелогичность их поведения, вызывали уйму вопросов. Я на всю жизнь запомнил гениальное решение великих ученых снять шлемы для того, чтобы потрогать пальчиком инопланетную заразу (читай: толкнуть сюжет вперед).

Тем не менее по результатам сборов было принято решение – ещё двум сиквелам быть, режиссер всё ещё Ридли Скотт и уж тогда всё будет как надо. Мамой чужих клянёмся. Год 2017, «Чужой: Завет». Таки да, починили. Первое улучшение заметно сходу — в название вернули “Aliens”.

Прошло 10 лет с событий Прометея, корабль “Завет” с 2 000 колонистов на борту летит к далекой планете, не спит лишь синтетик Майкл Фассбендер. Внезапная авария, из крио-сна выходит небольшая часть шаблонной команды. Проблевавшись, они быстро решают проблемы с кораблем и получают сигнал бедствия с одной из близлежащих планет. Планета оказывается настолько клёвой и прикольной, намного лучше той, куда изначально летели, что команда решает не впадать в сон снова, а возможно, замутить колонию на ней, но для начала, конечно, выяснить, что это там за сигнал бедствия. Тем более, что до новой планеты две недели ходу вместо семи лет, почему бы не попробовать?

Бывает, так делаю – еду в KFC за 15 километров, а по дороге замечаю Макдональдс и вот я уже ем даблчиз вместо запланированного ведра куриных ножек.

Колонисты спускаются на поверхность планеты и начинается фильм про американских подростков, выбравшихся на отдых к озеру.

-Давайте разделимся?

-Давайте!

-Я отойду в кустики?

-Валяй

-Я побегу, а ты побудь тут, слышишь, никуда не уходи!

Участники экспедиции разделяются, отключают логику, истерят, в общем, всё как в слешерах, только вместо чувака в маске — ксеноморфы. Я лично такое видел уже раз 135. А вот чего не видели — так это колонистов, которые спускаются на неизученную планету натурально в ушанках, видимо, таким образом сценаристы решили исправить претензии к внезапно снятыми шлемами в Прометее. Спасибо за новый мемчик, ребята.

Собственно, сама команда состоит из короткостриженой бой-бабы (Рипли без харизмы), чувака в шляпе и некоторого количества статистов. Запоминать их имена не хочется, да и не нужно. Можно для интереса пронумеровать их и сверить, угадали ли вы очередность их смертей. Рекомендую, так как фильм не собирается вас особо развлекать. Да и пугать тоже. В “Завете” самые нестрашные ксеноморфы за всю историю франшизы. Неоморфов, очередной новый вид, тут иногда пинают ногами как футбольные мячи. Не ждите напряженного писка датчика движения – на “Завете” компьютер буднично сообщает в каком отсеке находится чужеродная форма жизни, жаль, что эту опцию не установили на “Ностромо”.

-Рипли, монстр которого ты хочешь убить в шестом отсеке.

-Спасибо (выбрасывает урода в космос, ложиться спать)

Титры.

Нет и моментов с БУУУ-эффектом, чужие просто размеренно ходят и планомерно истребляют человеков. Скотту в его 80 лет явно уже не интересно снимать простые фильмы, его интересует символизм и философия. Видимо, после Прометея продюсеры попросили его сделать проще, понятнее. “Завет” — это фактически два фильма в одном.

Первый — уже упомянутый слешер про глупых подростков, на фоне которого происходит основная смысловая часть картины — короткометражка с Фассбендерами в главной роли. Тут режиссер не только в очередной раз поднимает вопросы и о творце и творении, но и рассказывает новую информацию о вселенной Чужих и толкает сюжет вперед, к следующему сиквелу. Хотя и в этой короткометражке не обошлось без момента, который однозначно станет мемасиком — Фассбендер дает Фассбендеру поиграть на своей дудке. Слышал некоторые делают не одну операцию для такого.

Так что, “Завет” — плохое кино? Нет, оно просто никакое. Главное достоинство фильма в том, что он не раздражает. Я просто расслабился и только последние 20 минут поглядывал на часы, ожидая закономерной и предсказуемой развязки. Да история не очень, но с проблесками и парочкой крутых эпизодов, одной масштабной экшн сценой, снятой почти с форсажевским размахом и “реалистичностью”.

Актёры не переигрывают, в фильме, в принципе, играет один актер – Фассбендер, и делает он это хорошо. Спецэффекты на хорошем уровне, а вот музыка работает не на создание атмосферы, а на её разрушение – Чужие постоянно появляются под довольно странные завывания.

В итоге “Завет” это модный в последнее время псевдо-римейк, вроде седьмых Звездных Войн, когда нам показывают вроде как новый фильм, в котором безошибочно угадывается старая история. Тратить ли на это два часа? Поклонники Прометея, уверен, уже с купили билеты, а остальным…если нормально зашла третья или четвертая часть, то почему бы и нет — “Завет” получше будет.

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