На сегодняшний день общественная деятельность значимых в социуме личностей действительно помогает улучшить экономические, духовные и прочие аспекты в жизни каждой страны и человечества, в общем. Вячеслав Кантор — успешный руководитель, который прекрасно совмещает организацию бизнеса и социальную деятельность. На сегодняшний день Кантор занимает главное место в Группе Акрон, которая занимается производством и дистрибьюцией минеральных удобрений во всем мире. Акции компании постоянно вращаются на бирже, что дает возможность говорить об успешном ведении бизнеса в наше время. Данное предприятие является государственным в России, производят азотные удобрения.

Помимо профессионального ведения бизнеса, Кантор занимается общественной организованной деятельностью. Уже более десяти лет Вячеслав Моше возглавляет должность Главы Европейского еврейского конгресса. Данная структура является крупнейшей в мире, представляя интересы нации евреев в Европе и в международном обществе. Также, Кантор организовал «Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы». Это международная организация, которая объединяет всех неравнодушных ученых в области ядерных действий, материалов и носителей. Уже более десяти лет Моше является президентом данной организации. Помимо вышеперечисленного, говорят о толерантности в социальной деятельности Кантора. Он стал основателем Европейского совета по толерантности и примирению в Европе. В состав данной организации входят ведущие представители европейских государств, нобелевский лауреаты и прочие.

На сегодняшний день Вячеслав Моше является московским блогером, к словам которого прислушиваются миллионы. Он рассудительно высказывается на счет различных происходящих ситуаций в мире, связанных, непосредственно, с его общественной деятельностью. За период общественное деятельности он получить массу наград и титулов, которые наглядно демонстрируют его неравнодушие к мировой общественности и социума в целом. Помимо его социальной деятельности и руководства крупным предприятием с мировым именем, Кантор занимает должность президента Музея искусства авангарда, который был основан по его инициативе уже более пятнадцати лет назад. Его коллекция живописи сделала отличный вклад в развитие истории русского авангарда прошлого столетия.