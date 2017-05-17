Владельцы обычной персональной техники (телефоны, планшеты, ноут буки) и владельцы техники от Apple по разному переживают их поломку. Нет, эмоции одни и те же, но уровень накала у них разный. Все объясняется разницей в стоимости покупки и цене его ремонта.

Продукцию производителей, которые широко распространены в самых разных ценовых сегментах, можно легко отремонтировать самостоятельно или обратиться к специалистам, которые не дорого восстановят гаджет. А вот ремонт Apple так легко пройдет и поэтому владельцы «яблочка» стараются более бережно пользоваться своей техникой.

Но, что делать если гаджет перестал работать? Не важна причина, просто ваш гаджет больше не выполняет своих функций. Что теперь? Бежать за новым аппаратом, так вы и на этот с трудом накопили, возможно, даже, кредит на него взяли и еще не выплатили.

Варианта здесь два:

Самостоятельный ремонт Apple

Ремонт в сервисном центре

Что выбрать? Вопрос сложный и, отвечая на него, каждый должен оценивать собственные силы и возможности.

Если вы решили, что самостоятельный ремонт – это самый дешевый вариант, то прочтите следующее.

Техника Apple делает свою продукцию довольно тонкой, чтобы она не занимала много места. В результате этого инженеры и конструкторы должны создавать очень маленькие детали. Некоторые из них вообще можно рассмотреть только под микроскопом. Также не забывайте и про особые винты, которые используются в этой техники – без особой отвертки здесь не обойтись.

Таким образом, для самостоятельного ремонта «яблочного» гаджета, вам потребуются (в зависимости от поломки):

Новая деталь (желательно оригинальная)

Специфический инструментарий (паяльник, микроскоп, проводки, осветительные приборы)

Отдельное помещение

Четкая и понятная инструкция

Куча времени и терпения.

Вы готовы на такие дополнительные траты для едино разового действия? А посчитайте, сколько еще времени и нервом вам придется потратить на сам ремонт. Кроме того, все это не гарантирует получения желаемого результата. Одно неверное решение может превратить ваш аппарат из поломанного в полностью нерабочий набор деталей.

Оно вам надо?

Лучше, поручите эту работу опытным мастерам, которые за 20 минут смогут правильно заменить треснувший экран, у которых уже есть все необходимое оборудование для проведения ремонтных работ. Да, за это придется заплатить, но оно того стоит.