Издание The Wired выпустило замечательный текст, где можете узнать о новом кампусе Apple. Вы прочитаете, почему Стив Джобс бросил последние силы на создание кампуса, что особенного в этом здании, прочитаете мнение Джонатана Айва, Тима Кука и критиков, которые презирают Apple за снобизм. Предлагаю прочитать адаптированный вариант на русском, оригинал доступен по ссылке.

7 июня 2011 года местный бизнесмен выступал на заседании городского совета Купертино. Его присутствие не стало сюрпризом, хотя его и не ждали. В начале того же года этот человек захотел присутствовать на встрече, чтобы предложить строительство новых зданий на северной границе города. Но дело до этого так и не дошло, все знали, как он был серьёзно болен.

До того, как начались переговоры, Крис Ванг, член совета Купертино, выглянул в окно и увидел, как тот бизнесмен шёл к зданию. Он двигался с трудом и носил ту же самую одежду, в которой его видели днём ранее, когда он показал всему миру новые устройства. К слову, он всегда одевался в одном стиле.

Когда пришла очередь выступить перед советом, он подошёл к трибуне и начал говорить. Он сказал, что компания «росла как на дрожжах», а её силы за последнее десятилетие значительно выросли. Сотрудники, создающие сверхпопулярные устройства, занимали уже более 100 зданий, поэтому он хотел построить новый кампус, где будут размыты границы между природой и зданием. В отличие от других корпоративных построек, казавшихся ему довольно скучными, это будет построен в форме круга, где смогут работать 12 000 человек.

Это удивительное сооружение, напоминающее приземлившуюся летающую тарелку.

Когда Ванг задал вопрос, в чём будет польза от такой постройки для Купертино, тогда выступающий немного снисходительным тоном, как ребёнку, объяснил ему, что в таком случае компания останется в том калифорнийском городке. Иначе она может продать своё имущество и переехать ещё куда-нибудь, например, в Маунтин-Вью. Упомянув о возможных неблагоприятных последствиях, выступающий вернулся к разговору о том, что же он хочет построить.

Я думаю, что мы получили возможность построить лучший в мире офис.

Он не сказал присутствующим, что это его последнее публичное выступление, тогда этого никто ещё не знал. Он планировал не только построить новый кампус для компании, которую основал и построил, откуда ушёл и куда вернулся, а в итоге спас от гибели. Он ещё и хотел определить будущее для Apple, а заодно, и для каждого из нас.

Проедем по кампусу

Прошло более 5 лет со дня смерти Стива Джобса, я сижу рядом с Джонатаном Айвом на заднем сиденье Jeep Wrangler, вот-вот начнётся поездка по почти достроенному Apple Park. К своим 50 годам главный дизайнер Apple по-прежнему похож на игрока в регби, когда-то он увлекался этим спортом. Несмотря на богатство, славу и рыцарское звание, это всё тот же человек с мягким британским акцентом, с которым я познакомился почти 20 лет назад. На нас обоих белые каски с «яблочным» логотипом, а у Айва на защите ещё и написано «Джонни». С нами ещё и Дэн Визенхунт это руководитель строительного проекта, он тоже в именном шлеме.

Стройка идёт в сжатые сроки, первые работники въедут в кампус через 30 дней после моего визита, а затем туда будут заезжать по 500 человек в неделю. Так что я чувствовал себя так, как будто попал на первую прогулку по Парку Юрского периода.

Мы едем на север мимо зданий, где будут сидеть те сотрудники Apple, которым не посчастливится работать в главном офисе, также проезжаем наполовину достроенный центр для посетителей. Всего несколько лет назад вокруг была заасфальтированная парковка, а теперь тут огромные искусственные холмы и сотни деревьев в деревянных ящиках, готовых к посадке.

Конечно, я видел здание на фото и видео, которые стали для меня аналогами трейлеров к блокбастерам в кино. С той поры, когда Джобс рассказал о своей идее, появлялись рисунки здания, потом над ним начали летать дроны, люди монтировали ролики и выкладывали их под волнующую душу музыку на YouTube.

Фанатам марки это нравится, акционерам – не очень, они призывают не швыряться деньгами, сомневаясь в целесообразности постройки офиса будущего за 5 млрд долларов.

И пусть Apple откроет новый кампус, но несмотря на бешеную прибыль, компания не создала ни одного потрясающего устройства после смерти Джобса.

Тем не менее, руководство компании считает, что люди должны понять, насколько шикарен новый кампус, вот они и пригласили меня. Тут очень круто, чувствуется, что Apple вложила сюда всю свою харизму: гигантские стеклянные панели, изготовленные на заказ дверные ручки, огромный оздоровительный центр площадью в 3,5 гектара (100 000 футов), а помещение для йоги отделано специальным камнем, тщательно отобранном в карьере Канзаса. Его ещё и обработали специальным образом, состарив как пару джинсов. И всё это для того, чтобы он напоминал любимый отель Джобса в Йосемити.

Символ власти

Внутри 230-метрового туннеля белая плитка на стенах сверкает так, как будто это ванная комната с дорогим ремонтом. Наверное, так выглядел Тоннель Линкольна в день его открытия до того, как грязь испачкала его стены. Пока Jeep огибает здание, смотрю, как солнце сверкает на стеклянной поверхности изогнутого сооружения.

Белые рёбра выступают из стекла на каждом этаже и придают зданию необычный вид. Оно похоже на иллюстрации из научно-фантастических журналов 50-х годов прошлого века, когда рисовали будущее. Внутри «Кольца» проложены дорожки длиной 1,2 км, по которым можно прогуляться по периметру здания. В этом идея открытости, свободы передвижения, которую, возможно, никто и не связывает с Apple, но это часть идеи.

Поскольку это круглое здание, то тут нет главного входа, зато здесь 9 подъездов. Айв ведёт меня в кафе, занимающее 4 этажа. Тут могут сидеть одновременно 4 000 человек, а в обеденное время можно и пообедать снаружи, если открыть массивные стеклянные двери.

«Возможно, это глупый вопрос. Но зачем тебе четырехстворчатая стеклянная дверь?» Айв отвечает, подняв одну бровь: Слушай, все зависит от того, как ты определяешь свои потребности, не так ли?»

С самолётов, идущих на посадку в аэропорту Сан-Франциско или с дронов, кружащих вокруг постройки, кольцо кампуса выглядит жутковатым символом корпоративной власти. И что эта хрень делает между торговыми центрами, дорогами и невысокими офисами в пригороде Силиконовой долины.

Но выглядываешь из окна на огромный холмистый двор, и всё меняется. Чувствуешь себя спокойно, несмотря на весь шум и грохот строительства. Такое чувство, когда оказываешься на стороне небоскрёба, вся его пугающая сила исчезает, а на смену ей приходит спокойствие.

Чем больше проблем — тем лучше

Следующие два часа Айв и Визенхант показывают мне другие части здания. Они объясняют, сколько внимания уделили деталям и поиску нужных материалов, чтобы создать совершенную постройку. 26 гекторов (2,6 млн футов), 8 лет строительства и 12 000 работников в здании. Ну и какое этому оправдание?

Айв говорит, что странно оценивать это здание с точки зрения разума и логики, измерять всё большими числами. Статистика впечатляет, но вы же в ней не живёте. Изготовить с трудом стёкла большого размера — это не достижение.

Достижение – это создать удобное здание, где тысячи людей могут ходить, общаться и работать. Важно, не то, что вложено в здание, а то, что в итоге получится.

Первоначально, когда зашла речь о новом кампусе Apple, круглого здания в проекте не было. Айв полагает, что впервые идея о новом офисе для компании появилась в 2004 году, когда он вместе с Джобсом стал обсуждать идею будущей новой штаб-квартиры. Скорее всего, это было в Гайд-парке.

Когда мы вместе ездили в Лондон, то проводили много времени в парках. И мы говорили о том, что главная идея кампуса в том, что вы как будто находитесь в парке, где все элементы связаны между собой, а это ощущение сохраняется везде, где бы вы ни были.

Стив Джобс знал, чего он хочет

Прошло 5 лет, прежде чем в 2009 году Apple решила начать новый проект. Несмотря на то, что в Купертино сложно найти свободную землю, Apple купила 30 гектар (75 акров) в километре от своего нынешнего офиса Infinite Loop. Тогда же Apple и начала искать подрядчика, им стала компания Нормана Фостера, лауреата Притцкеровской премии (ежегодная самая престижная награда в области архитектуры), в его портфолио были берлинский Рейхстаг, гонконгский аэропорт, а также скандально известная огурец-башня в Лондоне.

Фостер прилетел в Купертино в сентябре 2009 года, провёл с Джобсом весь день в офисе, а потом побывал у него дома в Пало-Альто. Там он убедился в том, что его заказчик отлично разбирался в материалах: стекле, стали, камне и дереве, а из них можно было бы построить новый дом для Apple. По словам Джобса, Фостер быстро набросал в блокноте для заметок, с которым никогда не расставался, визуальное воплощение идей Стива.

«Его эталоном был Стэнфордский университет» — говорит Фостер, отмечая центральную часть кампуса с невысокими постройками. Они расположены вокруг большого участка с зеленью, поэтому во время прогулок по дорожкам кампуса сохраняется ощущение открытого пространства.

Apple купила территорию, покрытую асфальтом, но Джобс уже видел, как она будет покрыта холмами, пересечёнными пешеходными дорожками. Дизайнер отправился в Стэнфорд за вдохновением в так называемый район «Тарелки». Это популярный туристический маршрут для прогулок, где в изгибах холмов скрывается радиотелескоп.

Встречи части длились по 5-6 часов, занимая значительную часть времени двух последних годов жизни Стива Джобса. Он мог быть страшным, когда речь шла о его проекте и начинался разговор о важных с его точки зрения мелочах.

Он точно знал, какую породу дерева хотел видеть для оформления стен офиса. Он не говорил: «Мне нравится дуб или клён». Он знал, что нужна именно четверть отрезка, поэтому дерево нужно пилить зимой, скорее всего, в январе, когда оно выделяет меньше всего сока и сахара. Мы сидели там, седые архитекторы, и думали про себя: «О, чёрт…»

Каждому по капсуле

Как и в любом продукте Apple, где форма определяет функции, в новом офисе люди будут открыты к общению друг с другом, открыты для природы. Для этого и нужны модульные секции, названные капсулами. Идея Джобса состояла в том, чтобы повторять эти капсулы снова и снова: капсула для офисной работы, капсула для командной работы, капсула для общественной жизни, где можно послушать, как играет на пианино Филип Гласс.

Apple давно отличалась секретностью и таинственностью, где проекты делились по уровню допуска для сотрудников. В новом здании предлагалась идея свободного пространства для обмена идеями, пусть и не полностью открытого. Например, дизайн-студия Джонатана Айва ограждалась полупрозрачным стеклом. Но всё равно это уже более демократичный дизайн по сравнению с офисом Apple в Infinite Loop.

Вначале мы не понимали, что Стив имеет ввиду, говоря про капсулы. Но он всё объяснил: это место, где вы можете побыть наедине одну минуту, а потом присоединиться к обсуждению с коллегами. А сколько у нас будет обеденных зон? Одно огромное кафе, заставляющее всех объединиться, где вы будете сталкиваться друг с другом.

Для размещения всех капсул зданию придали форму раздутого листка клевера, в Apple называли его пропеллером, где лопасти превращались в петлю Мёбиуса. Но идея не прижилась: здание получалось слишком тесным внутри и слишком большим снаружи. Для решения творческого кризиса весной 2010 года Фостер создал команду из 100 человек, которые работали сверхурочно. В итоге, когда уже над проектом работали 250 сотрудников, идея пришла к тому, что нужно строить круглое здание.

Был ещё один момент. Когда Джобс показывал рисунок здания в форме клевера своему сыну, то подросток отметил, что если посмотреть сверху, то сооружение похоже на мужские гениталии. На следующий день Джобс передал эти слова архитекторам, предупредив, что с этого момента, образ никогда не уйдёт из их памяти. Это воспоминание Уолтера Айзексона, а вот Фостер ничего такого не помнит. Миф и легенда?

Будем строить круг

К июню 2010 года все поняли, что нужно строить круглое здание. Осенью того же года появился шанс купить бывший кампус HP, 40 гектар (100 акров) земли располагались севернее того места, где намечалось строительство Apple. Для Джобса это было символичное место. Подростком он ходил туда летом на работу, как раз тогда основатели компании, кумиры юного Джобса, решили использовать парковую территорию для размещения компьютерного подразделения. Теперь HP расширялась, компании нужно было больше место, так Apple получила уже 70 гектар под застройку.

Джобс всегда настаивал на том, что основная часть территории должна быть покрыта деревьями. Он даже занялся тем, что позвал на помощь идеального специалиста по растительности, им стал Дэвид Маффлай, впечатлённый вкусом и знаниями Джобса.

Он понимал лес лучше, чем большинство специалистов. Он мог визуально определить, насколько хорошо дерево. Джобс хотел, чтобы кампус вписывался в местную флору, а ещё он хотел посадить фруктовые деревья, которые запомнились ему в северной Калифорнии. В итоге Apple посадила почти 9 000 деревьев. Маффлая предупредили о том, что стоит подумать о перспективах его небольшого леса, чтобы он мог выжить при меняющемся климате, если наступит засуха. Apple заявляет, что её здания будут работать автономно благодаря солнечным батареям на крыше.

Замысел Джобса был не только в эстетике. Лучшие идеи приходили к нему во время прогулок на природе, поэтому он представлял, что и работники Apple будут поступать так же. Тим Кук говорит: «Вы можете представить, что работаете прямо в Национальном парке? Когда мне нужно о чём-то подумать, я отправляюсь на природу. И теперь мы можем сделать это! Это так не похоже на Силиконовую долину.»

Последний раз Тим Кук обсуждал кампус со своим начальником и другом осенью 2011 года.

«Последний раз я поговорил с ним в пятницу, перед тем, как он скончался. Мы посмотрели фильм «Вспоминая Титанов». Мне он нравился, но я удивился, когда он так ему пришёлся по вкусу. А потом мы поговорили о кампусе, он оживился, это придало ему сил. Я шутил, что мы беспокоимся и переживаем о разных сложных вещах, но забываем о самой трудной.» Какой же? «Нужно было решить, кто будет работать в главном здании, а кто из сотрудников Apple отправится в соседние постройки. И тут он рассмеялся».

Цена трудностей

Правление Apple одобрило дизайнерский проект в 2012 году. Как и обычные товары Apple, когда финальные устройства получаются такими же, как и тщательно созданные прототипы, новый кампус получится таким же, каким его и задумывали. Apple работала с подрядчиками во время строительства так же, как и с поставщиками для своей электроники: она требовала находить решение для проблем, о которых они раньше и не думали.

Например, как создать огромные и прочные изогнутые стёкла? На протяжении многих лет при создании своих магазинов-бутиков Apple сотрудничала с немецкой компанией Seele Group. Вершиной совместного творчества стал знаменитый стеклянный куб на Пятой авеню в Нью-Йорке. На фоне нового офиса это заслуженное дизайнерское чудо смотрится как стеклянная будка для банкомата.

Тут стены со стёклами 14-метровой ширины. У Seele были станки для производства такого стекла, но Apple требовала для строительства 800 таких панелей. На создание одного стекла уходит по 14 часов, поэтому Seele обратилась за помощью к производителю оборудования, где создали специальную машину, выпускающую по 5 стёкол в час. Теперь это самое крупный инструмент в стекольной промышленности.

Но это были ещё цветочки. Seele также отвечала за выпуск крыши-козырька, которая и дарит зданию форму космического корабля. Изначально Джобс вообще не планировал такое дизайнерское решение, в его идеальном мире не было никаких козырьков. Можно построить полностью стеклянное здание, но как тогда прятаться от солнца? Команда архитекторов и дизайнеров во главе с Джонатаном Айвом разработала проект, где требовались отражающие элементы с идеальной белой поверхностью.

Проблема заключается в том, что такие навесы нужно делать из стекла, а примеси железа в песке приводят к зеленоватому оттенку. Даже если купить лучшее стекло в мире, всё равно оно будет «зеленить». Тут за дело взялся Джонатан Айв, который как никто другой знает, как добиться идеально белого цвета. Вы же помните о кристальной белизне первых iPod?

Команда Айва придумала решение: зелёный цвет убрали, покрасив заднюю часть стекла белым цветом, после чего стекло закрепили на перфорированной металлической панели, обработанной с одной стороны белым силиконом. Идея сработала, более того, оказалось, что панели ещё и красиво светятся под лучами солнца.

«Оставался ещё один вопрос: как будут вести себя панели под дождём? Представляете, если вы построили здание из стекла, а не продумали, что делать с водой, и оно у вас протекает?» Говорит Айв с ужасом.

Для того, чтобы решить эту проблему, и вода скатывалась с крыши, а не копилась на ней, дизайнеры Apple и архитекторы из компании Foster изучали научную работу 1994 года университета Минессоты, там рассказывалось, как изогнутые навесы могут отражать дожди.

Огромные стеклянные двери

Самой сложной задачей для Seele стало создание огромных раздвижных стеклянных дверей для кафе. Они должны были идти от пола до крыши, 4 большие детали. Размер каждой двери 26х20 метров, как в ангаре для самолёта.

Стальной каркас, удерживающий каждую створку, весит 165 тонн. В каждой по 10 стеклянных панелей, вместе они весят 30 тонн, добавим ещё стержни для усиления конструкции – ещё по 8 тонн. Получаем два листа по 200 тонн, они должны открываться и закрываться. Не забывайте, это кафе, где двери должны двигаться без громкого шума. Решение нашли таким образом: оборудование разместили под землёй.

Несмотря на то, что командам Apple и Foster пришлось решать десятки подобных проблем за последние годы, все настаивают на том, что в итоге проект получился таким, каким его видел Джобс. При этом затраты остались на прогнозируемом уровне. В 2012 году казалось, что придётся потратить больше денег на строительство, тогда сократили часть расходов, например, отказались от подземных гаражей в пользу более дешёвых надземных парковочных мест.

Если бы Стив вернулся к нам, он бы увидел, что здание получилось таким, каким его задумывали на эскизах. Он бы увидел и то, что не планировалось, но я думаю, ему бы понравилось.

Внимание к деталям

Команды Apple и Foster разработали всё, что можно в дизайне здания, вплоть до раковин и кранов. Для Айва это уже не первый случай, когда он представляет, как бы это хотел видеть покойный Джобс: были времена, когда Стив погружался в создание устройств, а бывали, когда он в этом не участвовал.

Когда мы идём через подземный гараж, Айв описывает, что мы видим. Он обращает внимание на гладкие края бетонных балок, насколько аккуратно отформированы кривые линии по углам прямоугольного строения, словно это обводы выпадающей панели уведомлений в телефоне. Кроме того, инфраструктура вроде кабелей и труб спрятана в коробы, так что помещение не напоминает подвал.

Это не означает, что мы используем дорогой бетон. Это забота и развитие самой идеи дизайна, вот и результат. И да, мы не ищем самый лёгкий и простой способ, несмотря на возникающие сложности по ходу работ.

Особая гордость Айва – лестницы внутри здания. Они сделаны из тонкого и лёгкого бетона идеального белого цвета. А ещё у них необычные перила, они выглядят так, как будто вырезаны из стены.

«Вы можете сделать поручни, привинтив их к лестнице, но это так посредственно,» — говорит Айв с нескрываемым презрением к тем, кто так сделает. «Но можно решить вопрос, положившись на дизайн».

Позднее я узнал, что лестницы отвечают нормам пожарной безопасности. Обычно нужны тяжёлые двери на этажах для изоляции огня при пожаре. Но Джобс, вдохновлённый тем, как построены пожарные лестницы на яхтах, предложил другую идею. Сработает система пожаротушения и зальёт пространство густым раствором. Местных пожарных, видимо, этот вариант устраивает.

Как выглядят офисы

Мы осматриваем почти готовые «капсулы», я вижу, в каком помещении будет сидеть программист. Всё начинается с дверной ручки, одинаковые ручки используются для раздвижных и распашных дверей, но перед этим в компании долго работали над их дизайном. Было несколько версий, пока наконец не нашли идеальный вариант.

Отделка на стенах напоминает о материале, которые когда-то архитекторы восприняли с возгласом «ну ни хрена себе». Но для этого не пришлось рубить деревья в январе. Защищая экологию, Apple создала специальный шпон из переработанного дерева.

Стол можно настроить по высоте, нажимая наощупь кнопки под ним: выпуклая поднимает, а вогнутая – опускает. К столу можно добавить разные кронштейны для фиксации на стене. Было бы преступлением увидеть болтающиеся провода, поэтому предусмотрели необходимые фиксаторы.

Здание без кондиционеров

Джобс ненавидел кондиционеры и вентиляторы, он всеми силами пытался убрать кулеры из компьютеров. Но он также не хотел, чтобы люди открывали окна, поэтому он настаивал на системе естественной вентиляции здания: оно должно дышать, как и люди, которые в нём работают. Тут работает система из датчиков, которые измеряют, откуда дует ветер, как проходит воздух сквозь здание, они же и открывают створки для забора воздуха.

В отличие от герметичных сооружений, где температура строго регулируется, в новом офисе Apple дышат воздухом снаружи. В потолке и полу из бетона проделаны трубы с водой, они поддерживают температуру от 20 до 25 градусов по Цельсию. Поэтому система отопления или охлаждения потребуется только в очень жаркие или очень холодные дни. В теории сотрудники могут регулировать температуру в отдельной «капсуле», но менять её можно только на пару градусов.

Это не означает, что людям не должно быть удобно на работе. Наоборот, Apple не хочет, чтобы они чувствовали себя изолированно, как будто находятся в казино. Они должны знать и чувствовать, какое сейчас время суток, какая температура снаружи. На самом деле дует ветер?

Этого хотел Стив Джобс, он хотел стереть грань между внешним и внутренним, разбудить чувства.

Кому это нужно?

Сложно не обалдеть от всего этого. Спросите меня как-нибудь о шрифте в лифте или унитазах со скрытыми трубами. Трудно не задавать один и тот же вопрос снова и снова: Apple Park – это прощальный дар Стива Джобса его сотрудникам, или это на волю вырвался озверевший бюрократ?

У Apple такой ответ: идеальная обстановка будет вдохновлять работников. Дизайнеры, инженеры, даже работники кафе будут постоянно стремиться к улучшению характеристик продуктов и стремиться к инновациям. Франческо Лонгони, мастер-шеф кафе Apple Park, помог Apple получить патент на коробку для пиццы. В таком контейнере корочка остаётся сухой и не отсыреет.

Это здание – наше будущее. Цель состоит в том, чтобы передать ощущение того, чего стоит наша среда и наш опыт, показать, что мы можем все вместе как одна компания. Это наш дом, и всё, что мы будем делать в будущем, начнётся здесь.

Критики недовольны

Строительство в Apple Park близится к завершению, но критика становится всё громче. Издание Los Angeles Times обозвало здание-кольцо «ретроградным коконом». Редактор сказал, что новый кампус – это голый снобизм, ничего общего с модными современными трендами в дизайне штаб-квартир. Тут слишком строгая планировка, нет мобильности, как в будущем офисе Google. Apple не готова адаптироваться к тому, где, как и почему люди работают. Поэтому там и нет центра по уходу за детьми.

«Это устаревшая модель, где не учитываются условия работы будущего,» говорит Луиз Мозинго, профессор городского дизайна Калифорнийского университета в Беркли.

Amazon, Twitter и Airbnb стали частью одного движения, которое старается создать комфортные условия труда для сотрудников, чтобы им не пришлось стоять в многочасовых пробках или тратить время в автобусах с Wi-Fi.

«Это захватывающая часть корпоративного дизайна, но это противоположно тому, что происходит в головных офисах других корпораций в IT-индустрии,» говорит Скотт Уайат, архитектор компании NBBJ, проектировавшей здания для Google и Amazon.

Фостер не возражает, в ответ он говорит так.

Это здание выросло из желаний Стива Джобса. Сама идея того, что красивый объект опустится на этот роскошный пейзаж из зелени, где разместятся 12 000 человек, утопична. По роду деятельности я сталкиваюсь с такой критикой, когда люди говорят: вы в своём уме?

Можно сказать, что Apple Park – чудо мастерства, но Фостер уловил главную истину. Это желание умирающего человека вечно оказывать влияние на рабочую атмосферу в компании, которую он основал.

Дома и стены помогают

Apple говорит, что работая в месте, где по холмам рассеяны сосны, пересаженные из ёлочных ферм в пустыне Мохаве, сотрудники создадут более качественную продукцию. Но не Apple ли сотворила великий Apple II в спальне, не Apple ли придумала инновационный Macintosh в обычном офисе? Сотрудники нового кампуса покидают старые здания, где было достаточно вдохновения для изобретения iPhone.

Правильнее всего сказать, что Apple Park – архитектурный аватар человека, который придумал его, этот же человек вдохновлял людей создавать значимые продукты. Уже нет его жестокости и строгости, но он оставил здание, воплощающее его биографию и его ценности. В разговорах между сотрудниками здание называют «подарком Стива».

За этими словами такой смысл: в последние месяцы жизни он тратил много энергии на то, чтобы создать рабочее место, которое, возможно, принесёт пользу сотрудникам Apple следующего столетия.

«Могли бы срезать углы там и здесь?» риторически спрашивает Тим Кук. «Но это бы не была Apple. В этом бы не было послания для каждого сотрудника, работающего здесь каждый день: важна каждая мелочь, каждая деталь.»

Это то, чего всегда так хотел Джобс. Нынешние руководители Apple не хотят разочаровать его перед последним анонсом, возможно, самого значимого продукта. «Я преклоняюсь перед ним», — говорит Тим Кук. «Он чётко представлял его, всю концепцию, наш крупнейший проект в истории».

На память о Джобсе

В декабре прошлого года Тим Кук, Джонатан Айв и руководитель PR-службы Apple Стив Даулинг встретились со вдовой Стива, Лорин Пауэлл. На тот момент у кампуса Apple не было названия. Его предлагали назвать именем последнего CEO компании, но это сочли неверным решением.

Лучше назвать его именем театр на 1000 мест на юго-востоке. Не только Джобс размышлял о том, как должен выглядеть театр, ведь это будет место для презентации устройств, подобных тем, что сделали его великим. «Он расположен на холме, это одно из самых высоких здешних мест,» — говорит Тим Кук. «Это в его духе».

Его имя присвоят театру. Но каждый, кто будет искать отпечатки Стива Джобса в Apple Park, сможет найти их, где угодно: в отблеске изогнутых линий кампуса, в покачивании деревьев и в тысячах других деталей, которые мы можем и не увидеть.

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