Нахожусь сейчас в Барселоне и принимаю входящие звонки из Украины. Друзья, родственники и знакомые в панике звонят и задают вопросы, как же быть, что дальше делать?

Как показала практика, санкционные блокировки ударили по самым обычным и технически не подкованным людям.

Вопросы задаются из разряда: «у меня почта Mail.ru и там куча данных, как получить к ней доступ», «у меня продажи через ВК, сотни клиентов, что им говорить, куда переводить?» и все в подобном духе.

А как огорчились люди в возрасте, когда узнали, что не смогут общаться с одноклассниками, которых раскидало по странам СНГ.

Люди не понимают, что ограничение в доступе — это не одно и тоже, что потеря данных. А что это значит для всех? Значит, что пытаясь добраться до любимого информационного ресурса, людям придётся проявить сноровку и немного подучиться. Ну, вы понимаете, о чем я, VPN и прочие обходные пути. Сижу и думаю, как моя мама будет сидеть «под прикрытием», чтобы пользоваться теми сервисами, к которым привыкла.

Этот текст для всех «мам», соседей, родственников и знакомых. Будут задавать вопросы, кидайте им эту ссылку.

Что делать с ВК?

Несмотря на то, что сама администрация ВКонтакте распространила инструкцию по обходу блокировок, некоторые сочтут её сложной или слишком незаконной (“СБУ придёт и заберёт”). Естественно, первая социальная сеть после ВК — это Facebook.

В принципе, то же самое, концепция-то одинаковая: есть мессенджер, новости. Ну да, шутки для тех. кому за 40, а не для их внуков, и нет, разве что, музыки.

Вот что касается музыки, ВК вовремя перевела своих пользователей на платную подписку, поэтому причин не использовать музыку ВК две: Google Play Music или Apple Music.

Да, тоже платно, но зато за $2 (Google) или $5 (Apple) вы получите свежие релизы, сносное качество, автоматические тематические подборки и возможность отблагодарить своего любимого исполнителя. Хотите бесплатно, придется ограничиться в выборе исполнителей, для этого есть SoundCloud.

Подытожим, для общения уходим в Facebook, музыку потребляем как весь цивилизованный мир — по подписке Google или Apple.

Что делать с Mail.ru?

Mail.ru — крупнейший почтовый сервис не только в России, но и СНГ. У многих там основная почта, которой вполне реально человек может пользоваться более 15 лет (сервис запустился в 1998 году).

C ВАШЕЙ ПОЧТОЙ НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. Просто вы лишитесь прямого доступа к своим письмам.

Первым делом заводите почту Gmail, в которой можно настроить переадресацию со старого ящика Mail.ru и даже перенести все письма в новый ящик.

Другой вопрос в большом количестве онлайн-игр, предоставляемых российским порталом. У нас найдётся много людей, любящих вечерком зарубиться как в мини-игры Балду или Русский бильярд, так и масштабные — Warface, Revelation, ArcheAge с реальными соперниками. Если мини-игры и можно заменить тем же bigmir.net, то клиентские игры теперь придётся качать с сайтов разработчика и начинать прохождение заново (большинство игр Mail.ru — русифицированные версии зарубежных игр, которые по соглашению работают на их серверах).

С облаком проблем быть не должно — GDrive, Dropbox, OneDrive. Главное перенести все данные и привыкнуть к новому интерфейсу. Как перенести данные с облака, к которому нет доступа? При помощи VPN, об этом можно прочитать тут.

Или посмотреть это видео, где всё более наглядно показано.

Что делать с сервисами Яндекс?

А вот тут реальная проблема, которая ударит не только по обычным пользователям, но и по бизнесу. Некоторые службы такси уже не работают в Киеве, так как работа их мобильных приложений была основана на картах Яндекс.

C доступом к почте и другим пользовательским сервисами, поступаем так же, как и с Mail.ru.

Картографические сервисы меняем на Google Maps. Остальные неудобства придётся переждать, когда локальный рынок перестроится и найдёт альтернативу для обслуживания своих клиентов.

Бухгалтерия и продукты 1С

Вот где собака была зарыта. Все забыли о том, что огромное количество предприятий работает на всеми любимой 1С бухгалтерии. Стоит признать, что многие до сих пор используют нелицензионные сервисы и ломаные версии продуктов, но те, кто получал полный и легальный доступ к пакету программ от 1С, теперь немного в шоке. Огромные базы данных и документооборот, все это нужно куда-то переносить. В альтернативах 1С я не силен и предполагаю, что их много, только вот, сколько будет стоить переезд и элементарное переобучение персонала, известно лишь работодателям. Им сейчас не позавидуешь

Из удобных сервисов пропадут и ABBYY, и Dr. Web, и продукты Лаборатории Касперского.

Но, что не делается, все к лучшему. Нам перекрыли кислород, а мы найдём другие пути и лазейки для потребления и станем ещё сильнее. Все, кто пытается ограничить доступ людям к информационным ресурсам, на самом деле навредят сами себе. Чем больше запретов, тем больше попыток сломать эти запреты, это очевидно.

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