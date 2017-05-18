Поставки смартфонов в Россию увеличились на 6% в первом квартале 2017 года, но при этом доля дорогих телефонов (модели от $600) выросла на 143% по сравнению с прошлым годом. На долю Apple пришла внушительная часть — 81%.

На первом месте в России — Samsung, компания занимает 31% рынка. Apple идёт второй, на iPhone приходится 12%. Как известно, больше всего производители зарабатывают на дорогих телефонах, поэтому Apple чувствует себя очень уверенно. Среди телефонов дороже $400 iPhone занимает 60% на фоне остальных моделей, а среди устройств дороже $600 — 81%.

Годы идут, а ситуация остаётся прежней. iPhone в России — по-прежнему желанная покупка. Если посмотреть на статистику отгруженных смартфонов, то iPhone обгоняют многочисленные китайские бренды, и это несмотря на то, что техника Apple остаётся всё такой же дорогой и всё с теми же хорошо известными ограничениями.

Посмотрим, что будет в России со свежими Galaxy S8 и S8+, Samsung делает ставку на новые флагманы, они хороши по характеристикам и дизайну, но судя по мировым продажам — покупают телефоны не так хорошо, как хотелось бы производителю. Samsung объявила, что за месяц по всему миру продала 5 млн S8 и S8+, но в 2014 году за тот же период продали 10 млн S4, а в 2015 — 11 млн S5. Для сравнения, Apple в первые продаж iPhone 6s и 6s Plus в 2015 году продала 13 млн моделей.

Источник: Appleinsider

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