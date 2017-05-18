Белые кеды станут основой любого женского гардероба. Их можно носить и каждый день, и по торжественным случаям. Достаточно составить красивый ансамбль.

С чем носить белые кеды?

Классический вариант – это джинсы или джинсовые шорты и майка с принтом. Сверху можно накинуть куртку или жакет.

Длину брюк стоит выбирать, исходя их фасона обуви. Классический фасон отлично смотрится с любыми джинсами. А вот высокие кеды, например, модель 1975-08 марки «Два мяча» современные девушки предпочитают носить с укороченными моделями, или подворачивая длинные. Полоска кожи межу обувью и одеждой смотрится элегантно и трогательно. Позаботьтесь, чтобы ансамбль не был нарушен носочками.

Отлично смотрится полуспортивная обувь и с женственными нарядами: юбками, платьями. Рекомендуется остановиться на пышной юбке фасона «тюльпан». Хорошо смотрятся также прямые платья предельно простого покроя.

А вот ограничений по цвету нет. Модницы дополняют кеды белого цвета и черным, и яркими, сочными оттенками. Универсальность расцветки – главное преимущество этой обуви и причина, чтобы приобрести ее для своего гардероба.

Как отстирать белые кеды?

Белый цвет выглядит красиво, но пачкается очень быстро. Грязная, посеревшая обувь уже не производит нужного впечатления. Поэтому стоит заранее позаботиться о ее чистке.

Стирать кеды рекомендуется вручную, предварительно тщательно очистив подошву от грязи и вынув шнурки. Обувь нужно замочить в теплой воде со стиральным порошком, а потом тщательно протереть ткань щеткой, можно зубной. Мыло смывается обильным количеством холодной воды.

Чтобы кеды не потеряли форму при сушке, их набивают газетами. Сушить стоит в теплом месте, но не на батарее.

Шнурки стираются так же вручную. При чрезмерном загрязнении лучше приобрести новые.

Пользоваться стиральной машинкой рекомендуется, только если вы уверены в качестве продукции. Дешевые изделия могут расклеиться и порваться. Поэтому рекомендуется выбирать модели от «Двух мячей», например, 1971-08. Качественный пошив не допустит дефектов при стирке.

Чтобы не повредить барабан при стирке, рекомендуется положить обувь в наволочку или тканевый мешок.

Для чистки классических женских кед можно использовать также зубную пасту (белую, без добавок) или зубной порошок. Оставшиеся следы можно промыть проточной водой.

При регулярном уходе кеды сохранят белоснежность и эффектный внешний вид.