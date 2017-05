В Калифорнии стартовала ежегодная конференция для разработчиков Google I/O 2017.

В последние годы перед началом выступления стало традицией запускать видео. Так поступила и Google: перед тем, как выступил глава Google Сандар Пичай, зрителям предложили мультфильм о дружбе яйца с непонятной синей биомассой. Сквозь воображаемые миры они неслись к центру Галактики, пока не сложились в логотип конференции.

После этого Сандар не без гордости озвучил некоторые данные статистики: 800 млн активных юзеров, 1 млрд часов просмотра видео на YouTube ежедневно, 1.2 млрд ежедневных загрузок фото и 500 млн активных аккаунтов в Google Photos, а также 2 млрд активных девайсов на базе Android.

Google Home

Google Home научилась распознавать до шести разных голосов — процент ошибок снизился с 8.5 до 4.9. Google Home появится в Австралии, Великобритании, Канаде, Франции, Германии и Японии. Появится и поддержка голосовых звонков даже без соединения со смартфоном — звонок будет совершён по собственным сетям.

Google Lens

Кстати, о фото — была представлена Google Lens, технология распознавания объектов на снимках. Запечатлели что-либо — и сразу нашли информацию в Google. Подобное на своей презентации представила Samsung. Напомню, её реализация носит название Bixby Vision.

Google.ai

Для доступа к возможностям ИИ независимым разработчикам был создан сайт Google.ai, который будет содержать всё, что касается машинного обучения. Их нейросети предназначены не только для скучных исследований, но и, например, для рисования котиков.

Google Assistant

Google Ассистент пользуется успехом и установлен уже на 100 млн устройств. Несложно догадаться, что помощник интегрирован с новой Google Lens. Русскоязычные пользователи опять в пролёте — анонсировано добавление французского, немецкого, японского, корейского и итальянского. Вскоре Assistant заработает и на iPhone, но часть функций будет урезана.

Анонсирована и поддержка сторонних сервисов. Например, заказа еды. Кроме голосовых команд помощник работает и с текстами, свою просьбу можно не проговорить, а изложить в письменном виде.

Google Photos

Приложение сервиса Фото получило три новых функции.Во-первых, снимком теперь лёгким движением руки можно поделиться с теми, кто на нём изображён. Во-вторых, можно выбирать с кем и чем делиться. Третья функция интересна только для США — печать фотокниг по заказу из ваших лучших снимков. Также камера Google Pixel научилась удалять с изображений «лишнюю» информацию: можно стереть объёкт, не запуская стороннее приложение, Snapseed, к примеру.

YouTube

Когда речь зашла о YouTube, огород телевидения был просто забросан камнями. А если по сути, то 60% пользователей смотрит видео с мобильных девайсов. а доля телевизоров выросла на 90%. Кстати, для ТВ добавили функцию просмотра панорамных видео. Не забыли и о создателях контента — любимым блогерам можно донатить, выделяя своё сообщение в чате за $5.

Android O

Так и подобрались к новому Android O (или Android 8), выход которого намечен на лето, пока же объявили о выходе беты для Nexus 5X/6P, Nexus Player, Pixel/Pixel XL, Pixel C, Pixel X. Теперь «из коробки» будет видно количество уведомлений на иконках, а сами уведомления можно прочитать, удерживая палец на значке. Вторым новшеством стала многострадальная функция “картинка-в-картинке”: видео с YouTube теперь остаётся на экране и при свёрнутом приложении.

Функция Smart Text Selection определяет, что вы хотите скопировать не просто слово, а часть текста: адрес или номер телефона. Система сама выделит весь участок, чтобы не пришлось елозить пальцем по экрану.

Поработали над автономностью устройств — обещают (впрочем, это обещают каждый год), что теперь приложения потребляют меньше энергии в фоне.

Android Go

Google вспомнила и о «братьях меньших» — покупателях маломощных телефонах. Система адаптирована под смартфоны со слабой начинкой и будет работать на простых устройствах, они появятся в продаже в этом году.

Kotlin

Был представлен новый язык программирования под Android — Kotlin. Лёгкий, продуктивный, бла-бла-бла. Бета-тестирование новой версии стартует сегодня. Для Индии доступна программа Android Go для увеличения производительности на слабых аппаратах.

VR-шлем

Представили полностью самостоятельный VR-шлем с кучей сенсоров и дисплеем, он был создан в сотрудничестве с HTC и Lenovo. Новинка выйдет в этом году, но наглядной демонстрации гости так и не дождались. Об AR компания обмолвилась лишь в теории, рассказав о потенциальных сценариях использования.

