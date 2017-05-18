Компрессор — это специальное устройство, предназначенное для сжатия и последующей подачи воздуха. Основной единицей, определяющей производительность такого оборудования, является количество передаваемого воздуха за определенный период времени.

Одной из популярных сегодня разновидностей является дизельный компрессор, который предлагается на странице http://gk-sk.ru/kompressory/vintovye_dizel/. Такая продукция представлена огромным разнообразием во множестве специализированных магазинов, что предоставляет покупателям широкие возможности для выбора.

Современная классификация компрессоров

Классификация компрессорного оборудования осуществляется прежде всего по принципу работы. В настоящее время различают следующие группы устройств:

1) объемные — мембранные, роторные, поршневые и некоторые другие;

2) динамические — вихревые, осевые, лопастные и т. д.

По сфере применения различают два вида компрессоров:

1) бытовые;

2) промышленные.

В зависимости от типа привода различают две разновидности устройств:

1) электрические;

2) жидкотопливные.

По степени мобильности также различают два типа компрессоров:

1) стационарные;

2) передвижные.

Применение дизельных компрессоров

Современные дизельные компрессоры — это автономные источники сжатого воздуха, применяющиеся во множестве сфер и областей. Это прежде всего дорожные, строительные, покрасочные и пескоструйные работы, прессование, прокладка оптических волокон, обслуживание трубопроводных систем, включая газо- и нефтепроводы, и бурение.

Если говорить о технологии сжатия воздуха, то наибольшим спросом сегодня пользуются винтовые и поршневые дизельные компрессоры. Большинство компаний специализируется на производстве винтового оборудования, способного обеспечивать сжатие до 35 бар. Такие компрессоры имеют гораздо больше преимуществ, чем их поршневые аналоги, что и обеспечило им огромную популярность.

Преимущества винтовых дизельных компрессоров

К основным достоинствам такого оборудования относятся:

1) высокая надежность;

2) энергоэффективность;

3) компактность;

4) простота в эксплуатации;

5) легкость в обслуживании;

6) продолжительный срок эксплуатации — обеспечивается наличием винтового элемента;

7) неизменно высокая эффективность;

8) полное отсутствие инерционных сил;

9) возможность применения в среде с повышенной степенью запыленности.

Напоследок стоит сказать, что в настоящее время дизельный компрессор можно приобрести абсолютно везде, будь то интернет или специализированный магазин. Классификация такого оборудования кроме вышеупомянутых критериев осуществляется также на основе других параметров, например, рабочего давления, производительности, типа конструктивного исполнения и некоторых других. Их также необходимо учитывать при покупке дизельного компрессора.