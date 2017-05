В материале, где рассказали об анонсе Google I/O 2017, был опрос на тему того, что из представленного интересует больше всего?

Как видите, с огромным отрывом лидирует Android O. Но в этой голосовалке нет ещё одной вещи.

На первый взгляд, это мелочь, но без неё сложно представить общение современных людей. Я говорю про смайлики эмодзи, они прочно вошли в нашу жизни и помогают задать тон беседе.

Кроме разнообразных нововведений в смартфонах с Google O появятся и они — новые эмодзи! Ура, потому что старые смотрятся ну совсем так себе, особенно если вы видели эти забавные рожицы на iOS, где они отрисованы куда симпатичнее, почувствуйте разницу, между тем, что было и будет.

Google перерисует старые эмотиконы и добавит к ним новые.

Причём в Android O будет решена проблема с добавлением новых эмотиконов. Раньше, если у вас была старая версия системы, то получая сообщения с новыми смайликами, у вас был пустой квадрат. Теперь же появилась поддержка библиотеки EmojiCompat, так что разработчикам остаётся только добавить упомянутую библиотеку в приложение, чтобы добавить все свежие рожицы на радость пользователям.

