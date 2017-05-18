OnePlus 3, а потом и OnePlus 3T стали одними из самых интересных телефонов на Android прошлого года. Секрет успеха — соотношение внешности, характеристик и цены. Топовое железо и умеренный ценник пришлись по душе покупателям, мы делали обзоры (OnePlus 3 и OnePlus 3T) обоих устройств — очень удачные разработки. Вопреки ожиданиям OnePlus 4 не появится, сразу выйдет модель OnePlus 5, а вот и дизайнерские наброски, показывающие, как художники придумывают что-то новенькое. Двухцветный корпус со сверкающей вставкой в верхней части — это реверанс в сторону Google Pixel?

А вот фотография, где показан прототип. Как видите, на ней он отличается от концепта на рисунке, никаких стеклянных вставок. Да и вообще, тут он сильно смахивает на OnePlus 3, разве что обводы краёв стали более плавными.

А вот на этой фотке он больше похож на iPhone 7, ну и кому верить?

Важный момент — телефон получил двойную камеру. Пока непонятно, какими преимуществами она обладает, есть ли там теле зум, как на iPhone 7 Plus, или предложат только поиграть с глубиной резкости.

Какая начинка будет внутри? Пока одни слухи: Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ своей памяти, QHD экран. И ведь вполне реально получить такую модель, OnePlus доказала, что может собирать телефоны из лучших компонентов и продавать их по привлекательным ценам.

Но, видимо, не в этот раз. OnePlus уже поднимала цены, когда вышел обновленный OnePlus 3T, объясняя это тем, что начинка стала лучше. Теперь характеристики станут ещё интереснее, но вслед за ними могут и поднять ценовую планку. Почему? Не только из-за того, что хочется заработать больше денег, но и по причине дороговизны компонентов, более дорогих материалов, потому что Qualcomm 835 пока что обходится слишком дорого, да и вообще процессор в дефиците и всем желающим производителям его не хватает.

Как мы знаем, весь секрет успеха китайских марок — это цена. Пока устройства стоят заметно дешевле A-брендов, вопросов у покупателей не возникает, телефоны пользуются спросом, но как только покупателю предлагают заплатить лишнюю сотню-полторы долларов, как интерес переключается в сторону других производителей.

Может, не стоит гнаться за характеристиками? Но OnePlus — исключительно гиковский бренд, который и получил заслуженную репутацию только благодаря тому, что следовал за пожеланиями покупателей. Не так давно телефоны вообще продавали только по приглашениям, хорошо, что ситуация со временем изменилась и больше таких манипуляций не требуется.

Посмотрим, как сложится судьба OnePlus на мобильном рынке, анонс запланирован на лето, будем ждать.

Источник: Androidiauthority, Businessinsider

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