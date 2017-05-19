На сегодняшний день мобильная связь является очень необходимой каждому человеку. Чтобы иметь возможность звонить, отправлять сообщения и пользоваться беспроводным интернетом, необходимо во время пополнять счет на определенную сумму. Для того, чтобы контролировать собственный баланс и всегда знать, какая сумма лежит на счету, необходимо вводить специальную комбинацию символов, которая откроет меню. Проверить счет на балансе можно несколькими способами. Каждый пользователь сможет самостоятельно выбрать для себя более удобный.

Во-первых, можно набрать комбинацию *100# и телефонный вызов. Через пару секунд на экране мобильного телефона вам будет предоставлена информация о балансе. Во-вторых, вы можете отправить бесплатное сообщение на номер 000100, в ответ на которое вам придет запрашиваемая информация. В-третьих, информацию о денежных средствах можно прослушать в телефонном режиме, совершив бесплатный звонок на номер 0501. В-четвертых, существует удобная услуга «живой баланс», которая подходит тем людям, которые постоянно следят за всеми функциями мобильного оператора. Воспользовавшись данной опцией, абонент всегда сможет знать сумму баланса на экране мобильного телефона. Обновления информации все будут приходить после совершения любого действия, связанного с балансом. Данную услугу можно будет активировать совершенно бесплатно. Но, в течение месяца необходимо будет оплачивать абонентскую плату, в размере сорока пяти рублей.

Для того, чтобы подключить данную услугу, воспользуйтесь информацией, которая размещена на официальном сайте мобильного оператора, рабочая гиперссылка на который открыта здесь http://telecomspec.ru/info-megafon/proveryaem-balans/. Каждый пользователь интернетом имеет возможность выбрать различное количество опций, услуг, тарифов и так далее, воспользовавшись официальным сайтом. Также, при возникновении каких-либо вопросов, всегда можно совершенно бесплатно проконсультироваться с профессиональными специалистами компании. Вы сможете получить ответы на все интересующие вопросы в любое удобное время. Тем более, что колл-центр мобильного оператора работает в круглосуточном режиме. Интересно то, что можно следить за балансом другого абонента. При вводе необходимой комбинации и контактного номера телефона другого абонента, на ваш мобильный телефон придет полная информация о его движениях счета. Это услуга удобна особенно для родителей, чьи дети пользуются мобильными телефонами.