Google Ассистент скоро придёт на iOS, но Siri он не заменит. Новый помощник будет целиком интегрирован с сервисами Google. Поэтому стоит рассматривать этих ассистентов как два отдельных лагеря. Но вот причины почему Assistant не сможет бросить камень в огород Siri:

Assistant придётся скачивать из App Store, в то время как Siri полностью интегрирована с системой “из коробки”. Его нельзя будет вызывать нажатием клавиши Home или голосом. Siri вызывается за долю секунды, а Assistant придётся запускать нажатием иконки, которую ещё нужно найти. Вы не сможете запустить другие программы, альбомы с iTunes и всё то, что касается контента на iPhone. Разве что можно запустить программы от самой Google. Другие программы “не от Google” запустить не получится — ограничение системы. Интеграция с приложениями остаётся за бортом: вызов такси, написание твитов и тому подобные удобные функции. Чтобы совершить звонок либо написать СМС, нужно будет тапнуть лишний раз для разрешения действия. Siri глубоко интегрирована с Bluetooth-системой вашей машины.

Как видим, всё связано с интеграцией и ограничениями самой Apple. В Купертино знают, как защитить свои разработки от конкуренции.

Источник: Bloomberg

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