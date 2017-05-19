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Почему Google Ассистент для iOS не заменит Siri?

19.05.2017 12:10 164

Google Ассистент скоро придёт на iOS, но Siri он не заменит. Новый помощник будет целиком интегрирован с сервисами Google. Поэтому стоит рассматривать этих ассистентов как два отдельных лагеря. Но вот причины почему Assistant не сможет бросить камень в огород Siri:

  1. Assistant придётся скачивать из App Store, в то время как Siri полностью интегрирована с системой “из коробки”.
  2. Его нельзя будет вызывать нажатием клавиши Home или голосом. Siri вызывается за долю секунды, а Assistant придётся запускать нажатием иконки, которую ещё нужно найти.
  3. Вы не сможете запустить другие программы, альбомы с iTunes и всё то, что касается контента на iPhone. Разве что можно запустить программы от самой Google.
  4. Другие программы “не от Google” запустить не получится — ограничение системы.
  5. Интеграция с приложениями остаётся за бортом: вызов такси, написание твитов и тому подобные удобные функции.
  6. Чтобы совершить звонок либо написать СМС, нужно будет тапнуть лишний раз для разрешения действия.
  7. Siri глубоко интегрирована с Bluetooth-системой вашей машины.

Как видим, всё связано с интеграцией и ограничениями самой Apple. В Купертино знают, как защитить свои разработки от конкуренции.

Источник: Bloomberg

Источник

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