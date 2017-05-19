У »МегаФон» сегодня день проблем со связью, сбои в Москве и в других городах, сколько людей оказались без мобильной сети, сказать сложно. Не работают звонки, нельзя отправлять сообщения. Соцсети наполнены сообщениями недовольных абонентов, потому что сразу рухнуло всё то, без чего мы не можем жить. Остановились банковские переводы, где нужна подтверждение по SMS, охранные системы, пострадали терминалы в магазинах, где стоят SIM-карты, необходимые для безналичной оплаты. Или взять для примера такси — водитель не сможет принять заказ без интернета, а вы не можете вызвать машину. Хорошо, когда получается по-быстрому купить новую SIM-карту, а если нет, если весь бизнес завязан на один телефонный номер?

Весь этот интернет вещей такой хрупкий. Мы про это часто забываем, а в итоге получается, что обвешанный электроникой житель города, остаётся без привычных вещей в сложной ситуации, и как на неё повлиять? Даже скорую не вызывать и в службу спасения не позвонить.

Это просто Фак_Ап… @megafonru упал и оставил людей без связи! Уже часа два как без связи Может пора менять оператора? =/ #мегафон — ΛLEX TIKHONOV (@iAlexTikhonov) May 19, 2017

https://twitter.com/Not__Angel/status/865521828277633026

На протяжении 2-х часов в Ульяновске сложности с голосовыми вызовами #Мегафон. Успешность дозвона снизилась на 30%. Звонки через мессенджеры — Radio 2×2 (@ulradio2x2) May 19, 2017

Мегафон, спасибо за две сорванные встречи)))) — Аня (@a_tuyleneva) May 19, 2017

Позовите какого-нибудь супергероя из Марвел, пусть спасут Мегафон. А то наснимали фильмов, а толку-то?#мегафонживи — Анж Ингалычева (@markizzaangelov) May 19, 2017

А мегафон решил, что предоставлять хоть какую-то связь — это лишнее? — Elizaveta IKnow (@complicatedLisa) May 19, 2017

#мегафон @megafonru что случилось? Почему связи нет?????? — Михаил (@nxm_mikhail) May 19, 2017

Что с сотовой связью Мегафон,не могу никому позвонить,НИКОМУ,инета нет — lisenok (@lisenok_fox13) May 19, 2017

Мегафон спасибо, что приостановил гам связь. Тем самым недовая возможнлсти проводить платежи. — Григорий Ефремов (@Grinch_12RUS) May 19, 2017

#белгород, а кого связь #мегафон? Есть ли у вас проблемы сейчас? Пресс-служба местная говорит, что всё должно быть в порядке. — Андрей Маслов (@andrey_maslov89) May 19, 2017

#мегафон Глючит все сильнее #казань #картасбоев pic.twitter.com/mN7MuVd1yD — priyatnogo malo (@Dimboss7) May 19, 2017

плохая связь, перебои у #мегафон — Мeджидов  (@medjidow) May 19, 2017

Ребят, у меня одной мегафон рипнулся? — Лизавета Пилясова (@Lizaveta_PP) May 19, 2017

#мегафон лег и не встал — Хиня (@khiniwa) May 19, 2017

Мегафон, вы это серьезно? Где связь? Как работать? — Андрей Николаев (@kunkubina) May 19, 2017

Вот так взял и вырубился напрочь Мегафон — Alex Chernob (@Ch3ph06) May 19, 2017

Йота опять сломалась, сразу на двух телефонах и в разных концах Москвы. Уже часа два нет сети. — Alexey Telëbin (@santtiaga) May 19, 2017

Некоторые мыслят уж совсем фатально

надеюсь, это начало конца света.очень надеюсь #мегафон — сияние волшебницы (@aspic_) May 19, 2017

Апокалипсис начинается с #мегафон — Парик Гузеевой (@helga_varg) May 19, 2017

Но в целом обстановка оптимистичная.

#Мегафон — #МегафонЖиви ,потому что без тебя #Yota #YotaЖиви неработает( — DJ ERRORR (@DJERRORR) May 19, 2017

все пишут о сбоях #мегафон , а у меня всё атлищно робит — Фырий Штирий (@firyshtiry) May 19, 2017

Что делать, когда сеть работает со сбоями, а телефон то ловит сигнал, то нет? Искать альтернативные решения проблемы.Например, звонить через Телеграм — аудио вызовы в хорошем качестве идут даже тогда, когда телефон совсем плохо видит сеть. Если вы пользуетесь iOS и все знакомые с айфонами — используйте FaceTime Audio, можно запустить Facebook Messenger со звонками. Но всё упирается в наличие хоть плохого, но какого-нибудь интернета, поэтому пока что Телеграм рулит — ему хватает и слабого сигнала, можно обойтись и без LTE.

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