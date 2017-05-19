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RocketX — Wylsacom собирает компьютер твоей мечты!

19.05.2017 17:23 410

Привет, не скучали? Мы снова, как обычно, разыгрываем игровой компьютер. Чтобы его собрать и подарить мы договорились с Рокетбанком, вам просто надо участвовать! Ну и заполнить заявку на карту)

Конфигурацию нашего нового игрового компьютера РокетX определяете вы самостоятельно)

С «Гробовщиком 3000» оно как получилось? Тут Валентин не тот блок питания выбрал, там материнку поставил неправильную, короче, всё не так сделал. Поэтому мы решили запустить новый конкурс с крутейшим ПК в качестве приза, но уже с максимальным участием аудитории в выборе компонентов системного блока и периферии.

Наш бюджет — 350 000 рублей, но 150 000 мы уже потратили. В качестве основы мы купили в «Ситилинке» процессор Intel Core i7 7700K, так как это решение сейчас наиболее полно отвечает запросам требовательных геймеров. В пару к ЦПУ также купили GTX 1080Ti на 11 ГБ от Asus — нужно собрать такой компьютер, чтобы даже намёков на лаги не было. Поэтому подумали и купили ещё одну 1080Ti. Хотите её в компьютере? Давайте наберём 200 000 лайков под анонсирующим конкурс роликом. Ещё у нас есть 32 ГБ ОЗУ Kingston HyperX Savage Black и Windows 10 Домашняя.

Остальные компоненты предлагаем выбрать вам: мышь, клавиатуру, корпус, монитор, материнскую плату, блок питания, накопители, систему охлаждения.

Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в конкурсе на компьютер RocketX, то есть правила участия:

  1. Заполнить заявку на выпуск карты Рокетбанка — wylsacom.rocketbank.ru (необходимо полностью заполнить заявку , все поля, все шаги, таким образом заказать выпуск банковской карты, карта дебетовая, обслуживание бесплатное).
  2. Если карта уже есть, подтвердить своё участие по той же ссылке wylsacom.rocketbank.ru
  3. Ждать подведения итогов 1-го июня 2017 года на WylsaLive
  4. Принимать участие в конкурсе могут только граждане России, живущие в России, старше 18 лет.

Полные условия обслуживания на сайте Рокетбанка

Как предложить свою конфигурацию для РокетX:

— Идём на сайт Citilink, регистрируемся и открываем конфигуратор ПК

Создаём свою конфигурацию на основе купленных деталей, сохраняем и делимся ссылкой на неё в комментариях здесь, на сайте wylsa.com, в этой статье.

Мы просмотрим все предложенные конфигурации и докупим нужные железки. Ваши предложения принимаются до 24 мая, затем мы покупаем оставшееся железо, собираем компьютер и показываем результат в новом видеролике.

01.06.2017 мы случайном образом (рандомно) определяем победителя в прямой трансляции на канале WylsaLive

Всем удачи!

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