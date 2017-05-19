Привет, не скучали? Мы снова, как обычно, разыгрываем игровой компьютер. Чтобы его собрать и подарить мы договорились с Рокетбанком, вам просто надо участвовать! Ну и заполнить заявку на карту)

Конфигурацию нашего нового игрового компьютера РокетX определяете вы самостоятельно)

С «Гробовщиком 3000» оно как получилось? Тут Валентин не тот блок питания выбрал, там материнку поставил неправильную, короче, всё не так сделал. Поэтому мы решили запустить новый конкурс с крутейшим ПК в качестве приза, но уже с максимальным участием аудитории в выборе компонентов системного блока и периферии.

Наш бюджет — 350 000 рублей, но 150 000 мы уже потратили. В качестве основы мы купили в «Ситилинке» процессор Intel Core i7 7700K, так как это решение сейчас наиболее полно отвечает запросам требовательных геймеров. В пару к ЦПУ также купили GTX 1080Ti на 11 ГБ от Asus — нужно собрать такой компьютер, чтобы даже намёков на лаги не было. Поэтому подумали и купили ещё одну 1080Ti. Хотите её в компьютере? Давайте наберём 200 000 лайков под анонсирующим конкурс роликом. Ещё у нас есть 32 ГБ ОЗУ Kingston HyperX Savage Black и Windows 10 Домашняя.

Остальные компоненты предлагаем выбрать вам: мышь, клавиатуру, корпус, монитор, материнскую плату, блок питания, накопители, систему охлаждения.

Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в конкурсе на компьютер RocketX, то есть правила участия:

Заполнить заявку на выпуск карты Рокетбанка — wylsacom.rocketbank.ru (необходимо полностью заполнить заявку , все поля, все шаги, таким образом заказать выпуск банковской карты, карта дебетовая, обслуживание бесплатное). Если карта уже есть, подтвердить своё участие по той же ссылке wylsacom.rocketbank.ru Ждать подведения итогов 1-го июня 2017 года на WylsaLive Принимать участие в конкурсе могут только граждане России, живущие в России, старше 18 лет.

Полные условия обслуживания на сайте Рокетбанка

Как предложить свою конфигурацию для РокетX:

— Идём на сайт Citilink, регистрируемся и открываем конфигуратор ПК

— Создаём свою конфигурацию на основе купленных деталей, сохраняем и делимся ссылкой на неё в комментариях здесь, на сайте wylsa.com, в этой статье.

Мы просмотрим все предложенные конфигурации и докупим нужные железки. Ваши предложения принимаются до 24 мая, затем мы покупаем оставшееся железо, собираем компьютер и показываем результат в новом видеролике.

01.06.2017 мы случайном образом (рандомно) определяем победителя в прямой трансляции на канале WylsaLive

Всем удачи!

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