Пока «МегаФон» восстанавливает сеть, люди всё ещё негодуют по поводу сегодняшнего дня. Ещё бы, в момент остаться без связи, причём речь идёт не просто о том, что нельзя принимать звонки. Отвалились банковские платежи, нельзя вызвать такси, терминалы не принимают оплату.

Почему произошёл сбой? Представитель «Мегафона» сообщил, что виновником происшествия стал один из элементов сетевого оборудования.

Сотрудники оператора уточняют, что скорее всего, сбой случился в системе Home Location Register, она отвечает за регистрацию абонентов в сети. Если идут сбои в работе, тогда базовые станции не могут определить SIM-карту абонента в 2G- и 3G-сетях. Вот и остаются люди без связи. Причём проблемы касаются и тех случаев, когда абонент покидает границы домашнего региона и общается где-то в роуминге.

Неприятности коснулись и пользователей «Скартела», более известного как «Yota», поскольку оператор работает на базе сети «МегаФона».

Мы не запоминаем номера друзей, потому что знакомых уже слишком много, сотни лиц в соцсетях, со всеми можно связаться, просто нажав на кнопку. И тут она, внезапно, становится бесполезной. Что делать? Звонить через мессенджеры, как вариант, но для этого нужен хоть какой-то интернет.

Интересное дело: сам оператор («МегаФон») рекомендует переключаться на приложения. Но что делать тем, кто ходит с простыми телефонами в духе современной Nokia 3310? Или не понимает, как ставить программы на телефон, бабушки и дедушки, да и наши мамы с папами не всегда могут самостоятельно справиться с решением таких, на первый взгляд, простых проблем.

Повезло тем, кто ходит с двумя SIM-картами, всегда можно переключиться на дополнительный номер. Хотя сегодня связка «МегаФон» и «Yota» оказалась неудачной. Как выбрать лучшего дополнительного или основного оператора? Загадка, потому что проблемы могут возникнуть с каждым, тут никто не застрахован.

#мегафон pic.twitter.com/faZOn5ou2p — Oksana (@MedOksana1612) May 19, 2017

Как видите, можно остаться не только без телефона, но и сесть на вынужденную диету, потому что не проходят SMS для подтверждения платежей. Лишний пример того, что слишком рано прощаться с наличными деньгами, как бы нам не хотелось поскорее расстаться со звенящими монетками в кармане.

@megafonru сегодня должен был произвести оплату!!!! Но Мегафон не прислал мне смс с подтверждением! Из за этого теперь просрочка и штраф!!! — S T Λ N I S L Λ W (@stasdawydow) May 19, 2017

Или получить внезапный штраф, потому что не пришло уведомление, пока лежала сеть.

Впрочем, для некоторых отсутствие связи даже стало радостной новостью. Ну и конечно люди упражнялись в остроумии по этому поводу.

Когда целый день ходишь злишься на своего мужика,потому что он за день ничего не написал и не звонил.А потом узнаешь,что это мегафон полетел — Kseniya (@AV_Xenia) May 19, 2017

Мегафон сегодня как бы намекает: "брось работать, отдохни".Пошла сварила рис, покачала пресс, посмотрела сериал.Ох уж эта работа из дома. — Galina Kot (@artist_meow) May 19, 2017

Погода хорошая! Плевать на #Мегафон Давайте гулять! Еще и #пятница pic.twitter.com/9MOuFoiKaX — Руслан (@Ruslan411k) May 19, 2017

— у меня зазвонил телефон

— у тебя, значит, не Мегафон — AlexanDrabkin (@alldrab) May 19, 2017

Алиса Cелезнева кричит в трубку:

— Коля, Коля!!! Ты где? Я тебя не слышу!

В ответ еле слышно раздается:

— Алиса… Мегафон… у меня Мегафон — Константин Рыков (@rykov) May 19, 2017

@24todaynetua В ответ на запрет в Украине Одноклассников и Вконтакта, в России решили запретить Мегафон, Билайн и Твиттер — НОВОСТИ ДНЯ (@rozat19) May 19, 2017

— У меня зазвонил телефон

— Не п**ди, у тебя мегафон! — Pavel Aksenov (@SidPavel) May 19, 2017

#мегафон Работай сука pic.twitter.com/imHMADBZnG — Маклáйн! (@joffrey_sucks) May 19, 2017

У тебя не будет проблем с мегафоном если у тебя не мегафон.

#мегафон #самара #мегафонживи pic.twitter.com/ciREJaqBPB — Алексей (@thecrazywolf63) May 19, 2017

Обычные пользователи Мегафон и Йота сегодня: pic.twitter.com/4LZM75jaVu — alina (@alina_sanaeva) May 19, 2017

Живи #мегафон pic.twitter.com/eDk4SM0VAB — Stefaniya (@IrinaaIrinaaa) May 19, 2017

