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Прощай, Apple Фото, ведь Google Фото лучше

19.05.2017 15:30 1148

Не знаю, как вы, а я храню фотографии с телефонов в разных облаках: OneDrive (Microsoft), Google Drive и Apple Cloud. Получается куча и смесь снимков за разные годы и с разных устройств, потихоньку удаляю старые снимки, постепенно появляются новые, какое же облако сделать основным?

Вот вам мнение человека, который однажды запустил Google Photos по одной простой причине — можно загрузить все данные в облако и не думать о свободном месте или оплате хранилища. Google предлагает пожертвовать качеством, что не слишком критично для мобильного телефона, зато можно выгрузить неограниченный объём информации.

Приложение Google Photos так и лежало в числе дополнительных, а основной программой была Фото от Apple. Но позднее приложение Google заняло место на главном экране, появился вопрос, зачем держать два схожих приложения, какое же лучше сделать основным?

Вывод простой: Google Фото лучше Apple Фото, не верите? Вот аргументы в пользу приложения Google.

Безлимитное бесплатное облако

Google не возьмёт ни копейки за место в облаке, можно выгружать неограниченное количество фото, видео. Просто помните, что ролик сервис сожмёт до Full HD (если вы, конечно, пишете их в 4K), а фотографии уменьшит в размере до 16 мегапикселей. Хотите хранить файлы в исходном качестве — можете купить дополнительное место в облаке за деньги. Ну и стоит ли тогда платить за iCloud, если почти то же самое можно получить даром?

Поиск

Ещё один довод в пользу Google — продвинутый поиск. Функция распознавания лиц в паре с машинным обучением приводит к тому, что сервис лучше определяет лица и различные места, а также предметы. К примеру, автора материала Apple Фото определила как 5 разных человек. От себя скажу, что у меня с приложением Apple такая же песня.

Прощай, Apple Фото, ведь Google Фото лучше

Нужны ещё аргументы? Вот они:

  • Google Photo автоматически создаёт забавные ролики из отснятого видео.
  • Серию снимков приложение превращает в GIF-анимацию.
  • Отлично исправляет неудачные кадры через встроенную функцию коррекции изображения.
  • Создаёт коллажи.
  • Приложение на Android исправляет дёрганные ролики, видео становится плавным. Мы писали об этом новость.

Так зачем вообще тогда пользоваться стандартным приложением Фото на айфоне? Ну, оно напрямую связано с камерой, вот если бы Apple разрешила использовать Google Фото по-умолчанию, тогда бы программу Apple можно было бы и вообще не открывать.

В будущем возможности приложения Google станут ещё шире. На недавней Google I/O 2017 показали возможности Google Lens, когда телефон автоматически распознает объект, например, историческое здание, тут же показывает данные о нём в Википедии, очерки и статьи в интернете, а также часы работы. А карты Google объяснят, как добраться. То же самое можно проделать и с картиной, не придётся лезть в поиск, чтобы узнать, кто же изобразил эту чудесную незнакомку 18 века?

Со временем телефон поймет, с кем и какими фото вы обмениваетесь, он будет автоматически предлагать готовые наборы картинок для отправки.

Достойна внимания и функция исправления фотографий, снимаете объект через забор, но софт автоматически уберёт сетку. Представляете, как будет удобно фотографировать в городе, где вечно мешаются провода или столбы.

Что дальше?

Идея Google в том, что фотографии не должны лежат вечным архивом где-то в недрах памяти телефона или компьютера. Система сама предложит новые форматы, используя готовые данные: смешной коллаж или смонтированное за вас видео, где исправлен эффект «трясущихся рук». Apple тоже кое-что умеет по этой части, но предложение Google пока интереснее.

Источник: Mashable

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Что случилось с «МегаФоном»?
Прощай, Apple Фото, ведь Google Фото лучше
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