Не знаю, как вы, а я храню фотографии с телефонов в разных облаках: OneDrive (Microsoft), Google Drive и Apple Cloud. Получается куча и смесь снимков за разные годы и с разных устройств, потихоньку удаляю старые снимки, постепенно появляются новые, какое же облако сделать основным?

Вот вам мнение человека, который однажды запустил Google Photos по одной простой причине — можно загрузить все данные в облако и не думать о свободном месте или оплате хранилища. Google предлагает пожертвовать качеством, что не слишком критично для мобильного телефона, зато можно выгрузить неограниченный объём информации.

Приложение Google Photos так и лежало в числе дополнительных, а основной программой была Фото от Apple. Но позднее приложение Google заняло место на главном экране, появился вопрос, зачем держать два схожих приложения, какое же лучше сделать основным?

Вывод простой: Google Фото лучше Apple Фото, не верите? Вот аргументы в пользу приложения Google.

Безлимитное бесплатное облако

Google не возьмёт ни копейки за место в облаке, можно выгружать неограниченное количество фото, видео. Просто помните, что ролик сервис сожмёт до Full HD (если вы, конечно, пишете их в 4K), а фотографии уменьшит в размере до 16 мегапикселей. Хотите хранить файлы в исходном качестве — можете купить дополнительное место в облаке за деньги. Ну и стоит ли тогда платить за iCloud, если почти то же самое можно получить даром?

Поиск

Ещё один довод в пользу Google — продвинутый поиск. Функция распознавания лиц в паре с машинным обучением приводит к тому, что сервис лучше определяет лица и различные места, а также предметы. К примеру, автора материала Apple Фото определила как 5 разных человек. От себя скажу, что у меня с приложением Apple такая же песня.

Нужны ещё аргументы? Вот они:

Google Photo автоматически создаёт забавные ролики из отснятого видео.

Серию снимков приложение превращает в GIF-анимацию.

Отлично исправляет неудачные кадры через встроенную функцию коррекции изображения.

Создаёт коллажи.

Приложение на Android исправляет дёрганные ролики, видео становится плавным. Мы писали об этом новость.

Так зачем вообще тогда пользоваться стандартным приложением Фото на айфоне? Ну, оно напрямую связано с камерой, вот если бы Apple разрешила использовать Google Фото по-умолчанию, тогда бы программу Apple можно было бы и вообще не открывать.

В будущем возможности приложения Google станут ещё шире. На недавней Google I/O 2017 показали возможности Google Lens, когда телефон автоматически распознает объект, например, историческое здание, тут же показывает данные о нём в Википедии, очерки и статьи в интернете, а также часы работы. А карты Google объяснят, как добраться. То же самое можно проделать и с картиной, не придётся лезть в поиск, чтобы узнать, кто же изобразил эту чудесную незнакомку 18 века?

Со временем телефон поймет, с кем и какими фото вы обмениваетесь, он будет автоматически предлагать готовые наборы картинок для отправки.

Достойна внимания и функция исправления фотографий, снимаете объект через забор, но софт автоматически уберёт сетку. Представляете, как будет удобно фотографировать в городе, где вечно мешаются провода или столбы.

Что дальше?

Идея Google в том, что фотографии не должны лежат вечным архивом где-то в недрах памяти телефона или компьютера. Система сама предложит новые форматы, используя готовые данные: смешной коллаж или смонтированное за вас видео, где исправлен эффект «трясущихся рук». Apple тоже кое-что умеет по этой части, но предложение Google пока интереснее.

Источник: Mashable

Источник