Стою на почте в очереди за своей посылкой. Сзади человек тихонько и вежливо говорит:

«Мне кажется я вас где-то видел, не на YouTube случайно?»

Да, говорю, на YouTube.

«Вы Иван, обзоры делаете?».

Ага, обзоры делают.

«Спасибо вам, вот смотрите, купил себе» – Показывает Galaxy S8+.

Так завертелся разговор с подписчиком, которых я часто встречаю на улицах Одессы. Поболтали о технике, о сервисе локальном. И тут же случилась смешная ситуация. Мы одновременно подходим к стойке оператора почты, я заполняют анкету, а он отходит со своей женой проверять посылку. Смотрю, а Galaxy S8 он оставил на столе и сам ушёл довольно далеко. Подхожу к нему и говорю, чтобы не оставлял так телефон без присмотра, а он на моё замечание: «а это не мой галакси, мой вот в кармане». И тут я понимаю, что в первый день продаж Galaxy S8 в Одессе, как-то много S8 на квадратный метр получается.

Так сложилось, что наш город – удобное место для понимания трендов в обществе. Все друг друга знают, кто что ест, пьёт, с кем спит и куда ходит. Ну и какой техникой пользуется и что надо брать в этом сезоне, тоже все знают, и друг другу рекомендуют. Одесса – это город сарафанного радио, информация распространяется с бешеной скоростью.

Утром захожу на книжный рынок, в ушах AirPods. Заказываю чашку капучино в любимой кофейне и сразу два знакомых задают вопрос, что это за наушники в ушах у меня. На следующий день директор рынка подходит ко мне в том же месте и расспрашивает о наушниках, которые я вчера «рекламировал» его знакомым, а через неделю эти наушники в ушах у него, у дочки и у подруги.

Популярность техники нужно проверять на обычных людях, не на гиках. Гиков мало. И вот что я скажу, в 2017 году iPhone утратил свои позиции среди обычных пользователей с высоким достатком. Люди убежали на Galaxy, а процесс этот начал происходить постепенно с выхода Samsung Galaxy S6, когда корейцы взялись за голову и начали делать дизайн.

Очень много людей ходят с Samsung, тех людей, которые всегда покупали iPhone. В моем кругу сотни людей, которым я помогал выбирать технику, доставать её дешевле. Эти люди покупали Apple, рекомендовали его друзьям, брали по несколько телефонов на подарки и так далее. Сейчас я встречаю их, а на руках уже Gear S3, в кармане какой-то Samsung Galaxy S7.

Почему так произошло? Очень простой ответ — дизайн. Как бы мы сейчас не перемывали кости и технические характеристики устройств, поголовное большинство людей выбирают дизайн. Люди, которые использовали iPhone по назначению, разбирались в экосистеме, покупали приложения, вот их как раз с места не сдвинуть. А обычному пользователю достаточно на словах знать, что «Android функциональнее», а дальше дизайн сделает своё дело.

Вот так выглядел эталонный дизайн смартфона у Apple. Этот дизайн до сих пор в ходу в лице iPhone SE.

А вот так Apple «развивала» дизайн на протяжении 4-х лет. Как думаете, народ, который покупает новую игрушку, станет продолжать это делать, когда ты сам себе не можешь объяснить, а что же нового в очередном iPhone?

А вот так выглядел тот самый Samsung, когда у компании все держалось на «честном слове». Ужасный по виду смартфон Galaxy S5, который, к слову, до сих пор продаётся в некоторых европейских странах у мобильных операторов.

А вот результат этого года, на каждом углу в руках у людей Galaxy S8 купленный по предзаказу.

Поголовное большинство пользователей дорогих смартфонов, это люди, которые вообще не понимают в них ничего. Они не используют все функции устройства, да и не обязаны. Люди просто покупают лучшее решение, потому что оно качественное, потому, что самое красивое. В этой гонке за место под солнцем и вниманием людей в городе Apple сильно уступает Samsung и с этим компании надо что-то срочно делать. Покупка техники Apple в обществе в большей степени происходит по инерции, а не по реальной необходимости продолжать пользоваться iOS. И эта инерция скоро будет равно нулю.

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