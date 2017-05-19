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«МегаФон» объяснил, почему не работала сеть

19.05.2017 23:30 820

«МегаФон» практически полностью восстановил работу сети в Москве, Казани, Самаре, Саратове после пятничного катаклизма, когда у многих абонентов внезапно отказали SIM-карты. Проблема коснулась не только жителей столицы, но и других городов, всех пострадавших и не пересчитать.

Причиной такой происшествия стали сбои в работе оборудования, они возникли после обновления софта в системе обработки данных.

«Сбой привел к тому, что возникает постоянная пиковая нагрузка на систему, в результате чего она не выдерживает. В настоящее время владелец этого программного обеспечения и оборудования компания Hewlett Packard занимается поиском системного решения», — сообщил Лидов. По его словам, инженеры «МегаФона», в свою очередь, занимаются перераспределением нагрузки с неработающих систем на работающие. Он отметил, что компания рассчитывает решить проблему в течение нескольких часов. Лидов также сообщил, что компания намерена «сделать выводы, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем».

Мы провели опрос на сайте, опубликовав новость о проблеме со связью. Оказалось, что преобладающее большинство из проголосовавших абонентов «МегаФона» столкнулось с проблемой. Сочувствую, у нас тоже были такие же неполадки с сетью, телефоны не работали, даже пиццу не могли заказать через приложение, пришлось худеть.

«МегаФон» объяснил, почему не работала сеть

Оператор извинился перед абонентами за предоставленные неудобства.

Источник: РБК

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