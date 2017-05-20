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Привет, Джедаи! В Москву прилетел R2D2 из LEGO

20.05.2017 13:00 656

Любите вселенную Звёздных войн? Тогда можете посмотреть на почти настоящего дроида R2D2. Маленький дроид прилетел в Москву из Чехии и проведёт два дня на ВДНХ, где LEGO показывает обновлённую линейку конструкторов. На месте можно и собрать что-нибудь — куча кубиков LEGO ждёт, когда же начнётся творчество. И хорошее настроение не покинет вас, потому что там же ещё и в PS4 рубануть можно.

Место: шатёр рядом с 57 павильоном

Время работы экспозиции: c 11:00 до 20:00

Вход свободный

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