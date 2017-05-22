Как продвигать интернет-магазин мебели?
Мебель — конкурентная бизнес-ниша, особенно в сфере интернет-магазинов. Для того, чтобы обойти конкурентов и получать максимальное количество клиентов, необходима раскрутка интернет магазина.
Существует несколько инструментов интернет-маркетинга для повышения узнаваемости бренда и привлечения клиентов:
- SEO
- PPC
- SMM продвижение
В этой статье команда Artjoker акцентирует внимание на PPC и SMM для интернет-магазинов мебели.
SEO или контекстная реклама
Контекстная реклама — это оплаченные объявления, которые появляются выше, чем ранжированная поисковая выдача Яндекса. SEO — это длительная работа с помощью которой сайт поднимается в выдаче естественным способом. PPC позволяет ускорить процесс и легально опередить естественную выдачу.
Агентство контекстной рекламы работает по следующей схеме:
- объявление имеет четкий таргетинг — при его настройке указываются характеристики целевой аудитории (пол, возраст, регион). Таким образом, о вас узнают именно целевые клиенты.
- Яндекс показывает объявление тем пользователям, которые ввели в поиск ваш ключевой запрос
- пользователь получает рекламу именно тогда, когда нуждается в услуге.
Более того, работа PPC не заканчивается в рамках поисковой выдачи:
- с помощью партнерских сайтов баннер с рекламой вашего интернет-магазина будет “преследовать” пользователя, если он хотя бы один раз зашел на ваш сайт.
- настроить такие баннеры можно и на социальные сети — “Вконтакте”, Facebook.
Команда Artjoker настраивает контекстную рекламу по таким этапам:
- Подбор ключевых слов. Собираем ключевые запросы, которые описывают ваш интернет-магазин мебели.
- Расчет бюджета. Стоимость состоит из цены Яндекс.Директа (ее вы оплачиваете непосредственно на счет Яндекса) и услуг компании.
- Создание кампании
- Составление рекламного объявления. Важно детально прописать не только текст объявления, но и расширений к нему, целевую аудиторию, добавить баннерные изображения
- Запуск рекламы
- Мониторинг
Вы платите только за клик — переход на ваш сайт, а не за показы. Стоимость клика нестатична, она зависит от конкуренции в бизнес-нише. Мы мониторим ход ставок и оптимизируем кампанию, чтобы цена за клик была минимальной.
Продвижение интернет магазина с помощью контекстной рекламы — эффективный инструмент для увеличения продаж.
SMM для интернет-магазина мебели
Социальные сети — еще один инструмент, который поможет привлечь лидов на интернет-магазин мебели.
SMM продвижение рекомендуем осуществлять с помощью таргетированной рекламы Вконтакте и на Facebook.
Обе соцсети позволяют создавать два вида объявлений:
- баннерная реклама
- рекламный пост
Баннерная реклама — это небольшие рекламные изображения, нажав на которые, пользователь попадает на интернет-магазин.
Рекламный пост — нативно показывается в ленте пользователя так, будто он подписан на соответствующий паблик. Если клиент настроен на продолжение коммуникации, пост переведет его на сайт.
Соцсети позволяют таргетированно настраивать аудиторию, которая увидит объявление — пол, возраст, география, увлечения, подписки на тематические паблики. Описанные методы продвижения интернет магазина — одна из специализаций команды Artjoker. Мы сделаем ваш бизнес результативным.