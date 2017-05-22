Мебель — конкурентная бизнес-ниша, особенно в сфере интернет-магазинов. Для того, чтобы обойти конкурентов и получать максимальное количество клиентов, необходима раскрутка интернет магазина.

Существует несколько инструментов интернет-маркетинга для повышения узнаваемости бренда и привлечения клиентов:

SEO

PPC

SMM продвижение

В этой статье команда Artjoker акцентирует внимание на PPC и SMM для интернет-магазинов мебели.

SEO или контекстная реклама

Контекстная реклама — это оплаченные объявления, которые появляются выше, чем ранжированная поисковая выдача Яндекса. SEO — это длительная работа с помощью которой сайт поднимается в выдаче естественным способом. PPC позволяет ускорить процесс и легально опередить естественную выдачу.

Агентство контекстной рекламы работает по следующей схеме:

объявление имеет четкий таргетинг — при его настройке указываются характеристики целевой аудитории (пол, возраст, регион). Таким образом, о вас узнают именно целевые клиенты.

Яндекс показывает объявление тем пользователям, которые ввели в поиск ваш ключевой запрос

пользователь получает рекламу именно тогда, когда нуждается в услуге.

Более того, работа PPC не заканчивается в рамках поисковой выдачи:

с помощью партнерских сайтов баннер с рекламой вашего интернет-магазина будет “преследовать” пользователя, если он хотя бы один раз зашел на ваш сайт.

настроить такие баннеры можно и на социальные сети — “Вконтакте”, Facebook.

Команда Artjoker настраивает контекстную рекламу по таким этапам:

Подбор ключевых слов . Собираем ключевые запросы, которые описывают ваш интернет-магазин мебели.

Расчет бюджета. Стоимость состоит из цены Яндекс.Директа (ее вы оплачиваете непосредственно на счет Яндекса) и услуг компании.

Создание кампании

Составление рекламного объявления. Важно детально прописать не только текст объявления, но и расширений к нему, целевую аудиторию, добавить баннерные изображения

Запуск рекламы

Мониторинг

Вы платите только за клик — переход на ваш сайт, а не за показы. Стоимость клика нестатична, она зависит от конкуренции в бизнес-нише. Мы мониторим ход ставок и оптимизируем кампанию, чтобы цена за клик была минимальной.

Продвижение интернет магазина с помощью контекстной рекламы — эффективный инструмент для увеличения продаж.

SMM для интернет-магазина мебели

Социальные сети — еще один инструмент, который поможет привлечь лидов на интернет-магазин мебели.

SMM продвижение рекомендуем осуществлять с помощью таргетированной рекламы Вконтакте и на Facebook.

Обе соцсети позволяют создавать два вида объявлений:

баннерная реклама

рекламный пост

Баннерная реклама — это небольшие рекламные изображения, нажав на которые, пользователь попадает на интернет-магазин.

Рекламный пост — нативно показывается в ленте пользователя так, будто он подписан на соответствующий паблик. Если клиент настроен на продолжение коммуникации, пост переведет его на сайт.

Соцсети позволяют таргетированно настраивать аудиторию, которая увидит объявление — пол, возраст, география, увлечения, подписки на тематические паблики. Описанные методы продвижения интернет магазина — одна из специализаций команды Artjoker . Мы сделаем ваш бизнес результативным.