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Как продвигать интернет-магазин мебели?

22.05.2017 12:25 12

Мебель — конкурентная бизнес-ниша, особенно в сфере интернет-магазинов. Для того, чтобы обойти конкурентов и получать максимальное количество клиентов, необходима раскрутка интернет магазина.

Существует несколько инструментов интернет-маркетинга для повышения узнаваемости бренда и привлечения клиентов:

  • SEO
  • PPC
  • SMM продвижение

В этой статье команда Artjoker акцентирует внимание на PPC и SMM для интернет-магазинов мебели.

SEO или контекстная реклама

Контекстная реклама — это оплаченные объявления, которые появляются выше, чем ранжированная поисковая выдача Яндекса. SEO — это длительная работа с помощью которой сайт поднимается в выдаче естественным способом. PPC позволяет ускорить процесс и легально опередить естественную выдачу.

Агентство контекстной рекламы работает по следующей схеме:

  • объявление имеет четкий таргетинг — при его настройке указываются характеристики целевой аудитории (пол, возраст, регион). Таким образом, о вас узнают именно целевые клиенты.
  • Яндекс показывает объявление тем пользователям, которые ввели в поиск ваш ключевой запрос
  • пользователь получает рекламу именно тогда, когда нуждается в услуге.

Более того, работа PPC не заканчивается в рамках поисковой выдачи:

  • с помощью партнерских сайтов баннер с рекламой вашего интернет-магазина будет “преследовать” пользователя, если он хотя бы один раз зашел на ваш сайт.
  • настроить такие баннеры можно и на социальные сети — “Вконтакте”, Facebook.

Команда Artjoker настраивает контекстную рекламу по таким этапам:

  • Подбор ключевых слов. Собираем ключевые запросы, которые описывают ваш интернет-магазин мебели.
  • Расчет бюджета. Стоимость состоит из цены Яндекс.Директа (ее вы оплачиваете непосредственно на счет Яндекса) и услуг компании.
  • Создание кампании
  • Составление рекламного объявления. Важно детально прописать не только текст объявления, но и расширений к нему, целевую аудиторию, добавить баннерные изображения
  • Запуск рекламы
  • Мониторинг

Вы платите только за клик — переход на ваш сайт, а не за показы. Стоимость клика нестатична, она зависит от конкуренции в бизнес-нише. Мы мониторим ход ставок и оптимизируем кампанию, чтобы цена за клик была минимальной.

Продвижение интернет магазина с помощью контекстной рекламы — эффективный инструмент для увеличения продаж.

SMM для интернет-магазина мебели

Социальные сети — еще один инструмент, который поможет привлечь лидов на интернет-магазин мебели.

SMM продвижение рекомендуем осуществлять с помощью таргетированной рекламы Вконтакте и на Facebook.

Обе соцсети позволяют создавать два вида объявлений:

  • баннерная реклама
  • рекламный пост

Баннерная реклама — это небольшие рекламные изображения, нажав на которые, пользователь попадает на интернет-магазин.

Рекламный пост — нативно показывается в ленте пользователя так, будто он подписан на соответствующий паблик. Если клиент настроен на продолжение коммуникации, пост переведет его на сайт.

Соцсети позволяют таргетированно настраивать аудиторию, которая увидит объявление — пол, возраст, география, увлечения, подписки на тематические паблики. Описанные методы продвижения интернет магазина — одна из специализаций команды Artjoker. Мы сделаем ваш бизнес результативным.

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