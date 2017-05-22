Если выбирая новый смартфон для себя, с требованиями к его техническим характеристикам и функционалу определиться может каждый, то при покупке гаджета для родителей могут возникнуть проблемы. Не все представители старшего поколения могут быстро разобраться и освоить современные мобильные устройства. Более того – у некоторых есть проблемы в «общении» даже с обычной бытовой техникой. Что же делать в такой ситуации?

Вариант первый: согласиться с тем, что для родителей лучший выбор – это обычный кнопочный мобильный телефон. Действительно, не каждый пожилой человек готов к тому, чтобы осваивать и пользоваться современными технологиями. Обратите внимание – сегодня ребенок намного быстрей взрослого человека может изучить современный девайс и разобраться с его возможностями. Однако это совсем не говорит о том, что нужно отказаться от идеи научить родителей пользоваться смартфоном. Нужно только найти соответствующий подход.

Итак, второй вариант решения проблемы – не просто купить родителям современный смартфон, но и научить им пользоваться. И самое главное – объяснить все преимущества, которые они получат, освоив современное мобильное устройство. Даже если ваши родители привыкли к кнопочному мобильнику и не хотят переучиваться, можно попробовать их переубедить. К примеру, лучший телефон для мамы, которая любит сериалы или ток-шоу – смартфон с качественным экраном. Вы можете ей наглядно продемонстрировать, как удобно смотреть любимые фильмы или передачи, вне зависимости от того, где находишься.

Если родственники или друзья ваших родителей проживают за границей, с помощью смартфона можно наглядно показать, что сегодня расстояние – не помеха для визуального общения. Просто организуйте с помощью смартфона видеосвязь, и ваши родители наверняка оценят такую уникальную возможность увидеть людей, которые находятся в данный момент на огромном расстоянии от них.

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Выбираем смартфон для родителей

И если вы склоняетесь к тому, чтобы научить родителей пользоваться современными технологиями, нужно правильно выбрать телефон для мамы/папы. Давайте определимся с тем, каким требованиям должен отвечать такой аппарат. Понятно, что речь не идет о приобретении флагманской модели, но и выбирать маломощный смартфон с устаревшими характеристиками тоже не будет лучшим решением. Итак, остановимся на основных характеристиках.

Диагональ. Лучше всего остановиться на моделях с диагональю в 5 дюймов. Это оптимальный размер, как для просмотра фильмов и фотографий, так и для максимально комфортного управления устройством. Преимущество такой диагонали в том, что она удобно помещается в руке, и при этом на экране такого размера клавиатура будет достаточно крупная, что очень кстати для людей в возрасте, испытывающих проблемы со зрением.

Разрешение. Не обязательно переплачивать за модели с Full HD разрешением экрана. Для родителей разница с HD будет незаметна, хотя при этом можно существенно снизить бюджет планируемой покупки.

Процессор. Несомненно, особой производительности при выборе смартфона для родителей не требуется. Вполне можно обойтись современной моделью с 4-ядерным чипсетом и частотой от 1.2-1.3 ГГц.

Поддержка сетей. Чтобы родители имели возможность подключаться к скоростному мобильному интернету, аппарат должен поддерживать работу с сетями 4G. Неплохо, если телефон может работать с двумя сим-картами. Это позволит вам оставить родителям их привычный номер, а для подключения к интернету выбрать наиболее выгодный тарифный план от любого из операторов сотовой связи.

Память. Не стоит сегодня покупать смартфоны с оперативной памятью менее 2 Гб. Даже если вы точно знаете, что родители не будут одновременно запускать несколько приложений, для стабильной работы последних версий операционной системы Андроид нужно иметь минимум 1.5 Гб «оперативки». Но оптимально – от 2 Гб. Точно также позаботьтесь и о достаточном объеме встроенной памяти. Минимальный объем должен быть от 8 Гб, оптимально – 16 Гб. Если в устройстве будет недостаточно встроенной памяти, могут возникнуть проблемы с обновлением установленных приложений, что приведет к «зависанию» устройства.

Камера. На модули камер в принципе, внимания можно не обращать. Это не та функция, которой активно будут пользоваться люди в возрасте.

Также стоит обратить внимание на громкий звонок (динамик) устройства и то, насколько удобная и легко нажимаемая кнопка питания в данной модели. Это те мелочи, на которые молодые люди могут и не обратить внимания, но для пользователя старшего поколения могут оказаться критичными в плане удобства пользования.

Зачем смартфон родителям

Еще раз остановимся на вопросе – для чего нужен смартфон вашим родителям. Современный гаджет, если его настроить и установить соответствующие приложения, может превратиться в удобное устройство для человека любого возраста. С помощью производительного смартфона можно не только звонить или делать фотографии. Аппарат может с успехом заменить газеты, телевизор и компьютер. Узнать последние новости раньше соседей, которые ждут газету – без проблем. Посмотреть любимый сериал в удобное время и без рекламы – снова на помощь приходит современный телефон для мамы, сенсорный экран которого может превратиться в телевизор.

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После того, как мы решили порадовать родителей новым телефоном, нужно сделать правильный выбор модели. Мы решили посоветовать вам обратить внимание на продукцию молодого британского бренда Wileyfox. Эта компания появилась на рынке в октябре 2015 года. Несмотря на высокую конкуренцию в сегменте мобильных гаджетов смартфоны бренда смогли завоевать внимание пользователей и экспертов рынка. Сегодня аппараты семейства Wileyfox пользуются заслуженным доверием сотен тысяч потребителей.

Причины успеха кроются в преимуществах, которые получает каждая модель. Все смартфоны поддерживают работу с двумя сим-картами и сетями передачи данных 4G LTE. Также пользователи отмечают привлекательный стильный дизайн и высокое качество сборки смартфонов Wileyfox. Отметим мощную аппаратную составляющую и чрезвычайно демократичные цены, которыми отличаются аппараты компании. Выбирая смартфон для родителей, обратите внимание на такие мощные и доступные модели, как Wileyfox Swift 2 и Wileyfox Spark +.

Wileyfox Swift 2

Это отличный современный и мощный бюджетный смартфон. Аппарат работает на производительном 8-ядерном процессоре, имеет 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. При необходимости можно использовать карту памяти microSDXC до 64 Гб. Есть возможность использования двух сим-карт, причем карта с любого слота может быть назначена для соединения с 4G интернетом.

Wileyfox Swift 2 имеет качественную 13-мегапиксельную камеру. Отметим отличный 5-дюймовый IPS HD экран. Возможно, для людей в возрасте будут лишними такие технологии, как модуль сканера отпечатков пальцев и NFC. Но при этом, если вы покажете преимущество их использования, то есть вероятность того, что ваши мать или отец также их оценят и начнут применять в повседневной жизни.

Стоимость смартфона при заказе на официальном сайте составляет всего 9 490 рублей.

Wileyfox Spark +

Эту модель можно считать оптимальным выбором для пользователей старшего поколения. С одной стороны – это современное, производительное устройство. С другой стороны – в аппарате нет ничего лишнего, и цена его максимально доступна. Смартфон Wileyfox Spark + оснащен 4-ядерным мощным чипом MediaTek, имеет 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Поддерживается работа с картами памяти microSDXC (до 64 Гб).

Аппарат имеет качественный 5-дюймовый HD IPS экран, оснащен основной камерой с разрешением в 13 Мп. Как и в предыдущей модели, реализована возможность работы с двумя сим-картами, а также с сетями передачи данных 4G LTE. Отметим достаточно высокие показатели автономности гаджета – Li-pol аккумулятор обеспечивает до 160 часов работы в режиме ожидания и до 9 часов – в режиме разговора.

И самое главное – цена модели, при заказе на официальном сайте составляет всего 6 990 рублей.

Заключение

Не стоит обращать внимание на отговорки родителей, что им не интересны и не нужны современные «игрушки». Сделайте им приятное, подарите современный и мощный смартфон, с помощью которого они не только будут всегда на связи, но и смогут делать фотографии, смотреть любимые фильмы, слушать музыку, читать новости, общаться в социальных сетях и т.д. Тем более, что сегодня на рынке есть отличный выбор достаточно производительных и доступных по цене устройств.