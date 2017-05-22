О раста-движении, кто такие растаманы, что они курят и с помощью чего общаются с Богом Джа, рассказывать не будем. В этой статье поговорим о раста-подарках. При этом сами курительные девайсы оставим в стороне. Хорошие стоят не дешево. Да и настоящий охотник всегда ружье выбирает сам, так и растаман — бонг себе подберет в соответствии со своими критериями выбора. А вы ему подберите сопутствующие девайсы.

Зажигалки

Некая растительная субстанция не отдаст своих активных веществ, если ее не поджечь. А значит, зажигалка пригодится и обычному курильщику, и растаману. Можно, конечно, посетить онлайн магазин фирменных зажигалок. Но лучше зайти в магазин, который предлагает бонги, трубки, вапоразеры , аксессуары и комплектующие к ним. В том числе и зажигалки. Дело в том, для прогрева oil-девайсов или вапорайзеров внешнего нагрева требуется не обычная зажигалка, а такая, которая дает поток направленного огня или турбо-зажигалка. Она же не потухнет от первого порыва ветра и может быть использована при любых погодных условиях.

Статуэтки, магниты на холодильник и брелоки

Функциональной нагрузки в этих небольших сувенирах мало. Но зато они порадуют глаз и согреют душу настоящему растаману. Хотя, магнит в виде прикольного листка каннабиса наверняка будет отличаться от всех остальных, висящих на холодильнике. Поэтому записка, оставленная под ним, не останется незамеченной. Тематический брелок всегда поднимет настроение, а то и поможет перенести некоторый запас курительной смеси, если он оборудован небольшим тайничком. Ну, а статуэтка в комнате поддержит необходимую атмосферу.

Футболки, кепки, рюкзаки

Одежда уже давно не только прикрывает наше нагое тело и согревает от холода, защищает от палящих лучей солнца, дождя и ветра. Это еще и способ самовыражения. Поэтому растаману намного комфортнее и приятнее будет ходить не в обычной футболке, а с изображением раста-льва, Боба Марли, известного всем листка или просто красно-желто-зеленую расцветку. Логотип любимой компании по производству курительных девайсов тоже порадует вашего бро на кепке, рюкзаке, толстовке и даже носках.

В обычном магазине вы вряд ли найдете такую одежду. А вот если зайти в гости в интернет магазин Дуда, то там можно купить пьезо зажигалку в Киеве или любом другом городе, всевозможные аксессуары на курительную тематику, раста-одежду, посуду, и, конечно же, сами курительные агрегаты. Информативные описания и ведеообзоры, честные комментарии и отзывы помогут вам совершить правильный выбор и порадовать вашего друга отличным подарком.