Многих жителей России беспокоит вопрос: где хранить деньги? Если у вас тоже скопилась приличная сумма, и вы не хотите держать деньги дома, лучше всего разместить их на счету в банке. Сегодня существует много программ, позволяющих зарабатывать на вложениях и приумножать сбережения, отказываясь от пользования ими на какое-то время. Так, к примеру, банк «Центр-инвест» предлагает своим клиентам выгодные вклады в рублях или иностранной валюте, возможность кредитования, открытие сейфовых ячеек, банковские переводы, ценные бумаги и множество других возможностей. Если вас интересуют инвестиции и вы хотите разместить деньги на депозитном счету, чтобы получать благодаря своему вкладу проценты и приумножать, таким образом, капитал, открывайте соответствующую рубрику финансового учреждения на официальном сайте и познакомьтесь с разными депозитными программами.

К примеру, если вы выберете вклад в рублях, то сможете оформить срочную программу депозита на срок от полугода до 3 лет, каждый месяц, получая выплаты по процентам. Приумножить сумму можно еще больше, получив все выплаты в конце срока. Это позволит вам добиться максимального дохода от средств, которые вы направили на инвестиции. Также клиенты банка могут воспользоваться системой накопления с растущей процентной ставкой. Здесь минимальный срок вложения составляет один месяц, при этом, чем дольше деньги лежат в финансовом учреждении на счету, тем выше становятся ваши проценты и, соответственно, выплаты по ним.

Чтобы сделать вклад в банке, достаточно зайти на официальный сайт и поближе познакомиться с депозитными предложениями, подобрать для себя идеальный вариант вклада в рублях или иностранной валюте с автоматическим продлением. Открыть вклад можно в ближайшем к вам офисе банка, придя на прием к менеджеру. Список адресов отделений финучреждения вы найдёте на официальном сайте банка. Главный офис дружественного к клиенту финансового предприятия «Центр-инвест» располагается на проспекте Соколова и работает круглосуточно. Мы предлагаем услуги, как частным лицам, так и корпоративным клиентам и малому бизнесу, открываем банковские карты, предлагаем выгодные тарифы на обслуживание, принимаем платежи у населения, консультируем по финансовым вопросам и предоставляем помощь в любое удобное вам время в любом удобном режиме. Инвестируйте выгодно и с умом!