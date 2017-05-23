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Новое применение Wi-Fi — составление 3D-голограмм помещений

23.05.2017 11:00 42

Откройте настройки Wi-Fi на своем устройстве и посмотрите, сколько точек доступа вокруг вас. Много? Каждую секунду в помещениях электромагнитные волны пронизывают нас насквозь. Кое-кто научился использовать эти волны в качестве сканера помещений. Зачем им бестолку шататься по просторам наших домов, пусть приносят еще одну пользу — составляют 3D-голограммы помещений! Так подумали немецкие инженеры и, похоже, у них получилось.

Описанный метод использования электромагнитных волн позволяет создавать 3D-копии даже крупных помещений с частотой 10 кадров в секунду, отображая любой предмет внутри них. Технология не нова, но впервые используется для моделирования больших пространств. Соавтор изобретения Филипп Холл заявляет следующее: “Таким образом вы можете смоделировать комнату с находящейся внутри неё чашкой, но не сможете воспроизвести то, что внутри этой чашки”. Конечно, “мимика” превратившегося в чашку из игры Prey так не распознать, но пользу можно извлечь.

Wi-Fi сигналы сканируют комнату, а принимать их способен обычный смартфон. Далее, исходя из этих данных моделируется голограмма. Первый сценарий использования такой технологии уже предложен – составлять модель помещения во время поисково-спасательных операций. Круто? Ещё как круто!

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