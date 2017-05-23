Apple запустила рекламную кампанию, где показывает, как легко перескочить с Android на iPhone. В сети уже пошла волна критики со стороны пользователей Android, которые не согласны с каждым видеороликом. Мы посмотрели все видео, и у нас тоже возникли вопросы: с чем-то согласны, с чем-то нет.

Первый ролик о музыке. Что именно пыталась сказать Apple этим видео, не до конца понятно. Легко перенести музыку с Android на iPhone? Если у вас есть купленная коллекция музыки, то это будет явно нелегко, правила покупки музыки в iTunes, это скорее свод ограничений, чем свобода выбора. Да и в целом, кто будет переносить музыку с Android на iPhone, когда есть стриминговые сервисы. Пыталась ли Apple сказать, что Apple Music так же хороша, как Google Music или даже лучше? Об этом тоже ничего не говорится. Слабенький аргумент. Тот же Apple Music на Android до сих пор в состоянии Beta, а его работа на многих Android устройствах оставляет желать лучшего.

Второй ролик о безопасности данных. Тут вопросов нет, iOS реже подвергается взлому. Это не значит, что она идеальная, но шанс подхватить что-то на Android значительно выше. Песочница Apple до сих пор остаётся сильным аргументом для параноиков и просто людей, у которых на телефоне хранится действительно ценная информация. После привязки телефона к Apple ID у злоумышленников осталось мало причин воровать iPhone. Кому нужен кирпич без данных Apple ID пользователя?

Третий ролик про скорость работы и тут Apple ходит по тонкому льду. Да, процессоры в iPhone 7 и 7 Plus с технической точки зрения очень шустрые. В играх все летает, отдельный софт круто оптимизирован. Но если мы посмотрим на скорость работы системы и интерфейса, постоянные фризы и не слаженную, и подтормаживающую анимацию, то делать такие громкие заявления явно не стоит.

Ролик под названием «Jump» вообще за рамками моего понимания. Посмотрел и в голове только одна мысль «???»

В пятом видео показывается лёгкость переноса фотографий. Ну что сказать, если вы на Android использовали Google Photo, тогда действительно все легко, Google Photo прекрасно работают и на iOS. Но я не думаю, что Apple пыталась сказать нам именно это. А переносить все свои фотографии из Google Photo в iCloud, на мой взгляд, неблагодарное занятие.

С визуальной точки зрения вопросов к Apple нет. Все снято круто, музыка подобрана весёлая, картинка красочная, а смысл показанного уж слишком притянут за уши. Да, у Apple частенько бывают промахи в рекламных компаниях, вспомнить, к примеру, очень странную рекламу о том, что iPad это хорошая альтернатива компьютеру, как будто сам Тим Кук, который без ума от iPad, был в качестве режиссёра и сценариста этих видео.

Источник