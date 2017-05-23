Вторник, 23 Мая

Как платить за проезд в метро в 2 раза меньше, используя Android Pay?

23.05.2017 8:00 33

Посетители московского метро могут не только прокатиться на поездах нового поколения, но и сэкономить на проезде, используя приложение Android Pay. Скидка на проезд составляет 50%, таким образом, поездка обойдётся в 20 рублей, а не 40.

Всё работает следующим образом: нужен телефон с поддержкой NFC, настроенный Android Pay с привязанной картой MasterCard. Подносите телефон к валидатору с пометкой, проходите через турникет. Не удивляйтесь, со счёта списываются 40 рублей — в течение 10 минут половина суммы вернётся обратно. Для совершения платежей не обязательно наличие интернета. Почитать подробности об Android Pay вы можете тут.

Мы заранее договорились об использовании этой услуги в метро и на МЦК. Запуская эту акцию с партнерами, мы хотим рассказать как можно большему числу пассажиров о новых возможностях оплаты проезда.

первый заместитель руководителя метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

Срок действия акции — один месяц, начиная с 23 мая.

Источник: Российская газета

Источник

Nokia 3310: возвращение легенды
Как я пользовался iPhone в 2007-ом году
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.