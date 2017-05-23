Как платить за проезд в метро в 2 раза меньше, используя Android Pay?
Посетители московского метро могут не только прокатиться на поездах нового поколения, но и сэкономить на проезде, используя приложение Android Pay. Скидка на проезд составляет 50%, таким образом, поездка обойдётся в 20 рублей, а не 40.
Всё работает следующим образом: нужен телефон с поддержкой NFC, настроенный Android Pay с привязанной картой MasterCard. Подносите телефон к валидатору с пометкой, проходите через турникет. Не удивляйтесь, со счёта списываются 40 рублей — в течение 10 минут половина суммы вернётся обратно. Для совершения платежей не обязательно наличие интернета. Почитать подробности об Android Pay вы можете тут.
Мы заранее договорились об использовании этой услуги в метро и на МЦК. Запуская эту акцию с партнерами, мы хотим рассказать как можно большему числу пассажиров о новых возможностях оплаты проезда.
первый заместитель руководителя метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов
Срок действия акции — один месяц, начиная с 23 мая.
Источник: Российская газета