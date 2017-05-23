Модули Arduino используются в ходе создания роботов и других автоматических устройств и приборов. Для того, чтобы расширить функционал робототехнических проектов, используются так называемые шилды (shield), платы, системы беспроводной связи для Arduino-проектов, а также клавиатура, интерфейсы, лазерные модули, преобразователя питания, драйверы моторов, измерительные аудио- и видео-модули. Все эти системы вы можете приобрести на официальном сайте интернет-магазина «Мейкер плюс» в соответствующей категории, выбирая нужный Arduino Shield из линейки товаров, который вам подойдет под конкретные задачи.

Модули имеют некоторые характерные различия, обладают разнообразными возможностями, техническими характеристиками, предназначаются для разных целей, а также разными путями присоединяются к персональному компьютеру. В каталоге вы найдете разные варианты модулей и сможете приобрести любые шилды для ардуино в соответствии со своими задачами. Так, самыми популярными модулями, позволяющими облегчить работу контроллера и увеличить его функциональность, являются шилды для мобильных систем, повышающие преобразователи, лазерные модули, реле электромеханического типа, шилды для создания радиосвязи по блютусу, преобразователи понижения напряжения, стабилизаторы, а также другие модели.

Благодаря отдельным модулям разработчики роботов и прочих электронных девайсов могут не трудиться над созданием определенных элементов вручную, чтобы внедрить их в готовое устройство. Достаточно приобрести модуль подходящего вида и интегрировать его в программу. Электронные устройства и шилды можно приобрести под заказ с быстрой доставкой. В магазине есть модули разного вида, платы расширения, подходящие под платы Arduino через прямое подключение, либо адаптеры. В коллекции товаров можно найти часы реального времени, а также приобрести комплектующие для 3D-принтеров, ЧПУ станков и для робототехники. Откройте в виртуальном магазине подходящую категорию товаров и сможете выбрать пластик для печати трехмерных объектов, заказать электронные комплектующие, макетные платы и механику для роботов, купить источники питания, кабели, линейные направляющие для станков, передачи, простейшие экструдера и 3D-ручки и так далее. Вас ждет отменное качество продукции и лояльная цена на все товары.