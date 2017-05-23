Человек ежедневно использует воду в своей жизнедеятельности. Доставка воды в городе Жуковский позволяет в полной мере обеспечивать офисы компаний, социальные учреждения и другие объекты чистым и полезным продуктом. Занимается доставкой компания «Рамвода» (http://ramvoda.ru/) – организация, которая имеет отлично отлаженные схемы работы.

Преимущества сотрудничества с компанией «Рамвода»

Чистую воду заказывают все предприятия. Она необходима в первую очередь для того, чтобы сотрудники организации всегда могли утолить жажду, и при этом не получить никаких проблем с желудком или почками. Если же жизненно важная жидкость будет недостаточно чистой, то сотрудники, вероятнее всего, уйдут на неделю другую на больничный. Как следствие этого, придется оплачивать им больничный лист, но что более важно – искать им временную замену. А что, если заболеет большинство, ведь все из них пили из одного и того же кулера?

Вода является пищевым продуктом, поэтому компании, которые продают ее, обязаны иметь соответствующие лицензии и сертификаты. «Рамвода» готова представить все необходимые документы по первому требованию настоящего или еще потенциального клиента, тем самым подтвердив высокое качество товара.

«Рамвода» гарантирует качество своего продукта. Компания готова предложить самые разные марки воды – клиенты могут заказать любую из них. Благодаря широкому выбору, заказчики имеют возможность купить продукт той марки, к которой они уже привыкли и полностью доверяют.

Организация продает воду в различной таре. В наличии имеются как большие бутыли, объемом в 19 или 22 литра, так и бутылки на 5 литров. Естественно, заказывать воду в большой таре намного выгоднее.

Вода – это тот продукт, который не портится в течение достаточно длительного времени (в разумных пределах, конечно же). Поэтому лучше сделать оптовый заказ. Это, во-первых, сократит временные издержки, так как придется реже принимать доставку, а, во-вторых, снизит расходы. Второе возможно благодаря тому, что «Рамвода» предлагает своим клиентам, которые заказывают достаточно большие объемы продукции, приятные скидки. Например, при оформлении заказа на 4 кулера стоимость каждого из них будет снижена со 170 до 140 рублей. Возможно, эта разница покажется несущественной, но когда речь идет о нескольких тысячах литров воды, то выгода очень значительная.

Работать с компанией «Рамвода» выгодно еще и потому, что она выполняет доставку в очень короткие сроки. Набрав номер организации в рабочее время и договорившись о поставке соответствующего продукта, «водовоз» прибудет в назначенное место в течение 2-х часов. Поэтому услугами фирмы можно воспользоваться, в том числе, срочно, например — в самый разгар рабочего дня, когда кулеры опустели, но сотрудники в офисе хотят пить.

Если вам потребовалось срочно заказать воду в определенном объеме — хоть в очень маленьком, хоть в крайне большом – звоните на телефон компании «Рамвода». Сотрудники фирмы быстро погрузят заказанную партию продукции и уже в скором времени подвезут ее в назначенное место в городе Жуковский.