Далеко не каждый пользователь постоянно следит за новинками рынка смартфонов. Но когда приходит время покупать новый телефон, нужно ознакомиться с тем, какие современные смартфоны сегодня наиболее мощные и производительные, и по каким критериям лучше выбирать новую модель. Эта статья не является обычным рейтингом или обзором новых гаджетов. Мы решили помочь вам сделать правильный выбор самостоятельно, просто остановившись на наиболее значимых характеристиках и функциях, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Как вы будете использовать смартфон

Прежде чем купить новый телефон, определитесь – что вы хотите получить от мобильного устройства, какие функции вам необходимы. Вам нужна самая простая модель в качестве обычной «звонилки», или требуется мощное устройство с высокой производительностью? Планируете использовать смартфон для получения качественных фотографий? Любите слушать музыку или просматривать видео на экране гаджета? Нужен аппарат с поддержкой современных технологий, таких как дактилоскопический метод идентификации владельца и NFC для максимально быстрого и простого соединения с аксессуарами?

Современный рынок мобильных девайсов предлагает широкий выбор устройств, которые устроят каждого пользователя, в зависимости от предъявляемых требований и запланированного на покупку бюджета. Для начала мы рекомендуем определиться с выбором операционной системы.

Операционная система смартфона

Сегодня на рынке наибольшее распространение получили мобильные устройства под управлением операционных систем Android, iOS и Windows Phone.

Android

Эту операционную систему разработала компания Google. Преимущество данной ОС – широкие возможности индивидуальной настройки под требования каждого пользователя. Предустановленные приложения, такие как браузер, клавиатура, почтовые клиенты и другие, можно удалить и заменить другими, более функциональными и удобными для пользователя. Кроме этого, есть широкие возможности по индивидуальным настройкам интерфейса. Преимущество андроид устройств также в огромном выборе приложений различного назначения, которые бесплатно могут получить все пользователи. Также очевидный плюс данной ОС в том, что на базе данной операционки доступны устройства самой разной ценовой категории, от флагманов до ультрабюджетников, и вы сможете подобрать для себя хороший смартфон в рамках вашего бюджета.

К недостаткам ОС Android можно отнести относительно низкую автономность устройств, а также проблемы со стабильностью работы (программы и приложения могут подвисать). Также стоит отметить и то, что обновление андроид чаще всего выходит для версий операционной системы, не старше 2-3 лет. После этого пользователям остается выбор – покупать новую модель на актуальной версии ОС, либо пользоваться старой (по сути проблем в этом нет).

iOS

Под этой операционной системой работают смартфоны от компании Apple. К основным преимуществам iPhone относятся их стабильность работы и высокая производительность. Также можно отметить и то, что обновления для устройств компания выпускает регулярно. Хотя в этом не всегда есть положительная сторона – пользователи отмечают, что старые модели iPhone после получения обновления начинают работать намного хуже, другими словами, «тормозят».

К недостаткам устройств под управлением iOS также относится ограниченная поддержка форматов мультимедийных файлов. На iPhone пользователь не имеет возможности заменить большинство предустановленных приложений другими, а также не может вносить изменения в интерфейс и стили оформления системы.

Windows Pho

Эта операционная система разработана компанией Microsoft. К ее особенностям можно отнести привычный для пользователей компьютеров «плиточный» интерфейс, достаточно высокую производительность даже на устройствах со слабыми техническими характеристиками. К недостаткам устройств под управлением этой ОС можно отнести достаточно сложное для понимания меню и ограниченный набор приложений в фирменном магазине.

Диагональ экрана

От выбора диагонали дисплея и его разрешения во многом зависит, насколько удобно и комфортно будет работать с устройством, и насколько качественно будут отображаться на нем фотографии и видео. Современные смартфоны 2017 представлены в таких размерах:

Около 4.5 дюймов

Это компактные гаджеты с небольшим экраном. Такой смартфон удобно лежит в руке, легко помещается в любом кармане, по нему можно разговаривать долгое время, и рука не устает его держать. К минусам относится то, что управлять смартфоном не очень удобно, опять же по причине его небольшого дисплея. В особенности это справедливо по отношению к пользователям, обладающим крупными пальцами. Также отметим, что сегодня очень сложно найти смартфон с такой диагональю экрана. Чаще всего это будут устаревшие или бюджетные модели.

От 5 до 5.3 дюймов

К этой категории относятся универсальные устройства. Такая диагональ может встречаться в моделях бюджетного, среднего и бизнес сегмента. Такие аппараты отлично помещаются в ладонь, ими удобно управлять одной рукой. Благодаря большей диагонали экрана смартфоном могут комфортно управлять даже обладатели пухлых пальцев. Кроме этого, на таком экране намного удобней смотреть видео и рассматривать снимки, читать новости и играть в игры. В общем, работа с приложениями на смартфоне с диагональю в 5- 5,3 дюйма гораздо удобней.

Более 5.3 дюймов

Для категории смартфонов, диагональ которых больше 5.3 дюйма, имеется специальное название – фаблет. Эти устройства по своим возможностям приближаются к планшетам, и чаще всего для управления ими приходится прибегать к помощи пальцев обеих рук. Такие аппараты не помещаются в большинство карманов. Пользователи, выбирающие модели этого класса, должны быть готовы к определенным неудобствам ради того, чтобы получить возможность пользоваться большим экраном. Но и читать тексты, смотреть видео-файлы, работать с документами и большими объемами информации на большом экране в разы удобней!

Тип и разрешение экрана

Коротко остановимся на том, какими экранами могут оснащаться сегодня лучшие современные смартфоны.

TFT/TN

Матрицы данного типа сегодня можно встретить в недорогих бюджетных моделях. Эти экраны отличаются невысокой контрастностью, слабым диапазоном цветовой гаммы, ограниченными углами обзора. Но если вы решили купить ультрабюджетный смартфон, то и рассчитывать особо не на что.

IPS/S-IPS/PLS

Это современные матрицы, которые обеспечивают максимально естественные цвета и широкие углы обзора, высокий уровень яркости, позволяющий уверенно «читать» изображение в самых неблагоприятных условиях. Чаще всего такие матрицы устанавливаются во флагманских моделях. Однако есть компании, которые, заботясь о своей репутации и о комфорте пользователей, используют IPS экраны даже при комплектации бюджетных моделей.

Разрешение экрана

Кроме размера диагонали, большое значение имеет и разрешение экрана. Отметим, что не обязательно нужно стремиться купить устройство с максимально возможным разрешением. В зависимости от размера дисплея в этом может и не будет необходимости. Так, для смартфона с диагональю до 5 дюймов вполне достаточно и HD формата. Оценить преимущества Full HD разрешения можно только на экранах, диагональ которых больше 5 дюймов. Кроме этого стоит помнить, что выбирая высокое разрешение, вы жертвуете автономностью устройства. И если преимущества «лишних» пикселей вы можете и не заметить, то снижение времени работы смартфона на 1-2 часа может оказаться более критичным параметром.

Камера

Многие уверены в том, что качество снимков зависит исключительно от мегапикселей, указанных в описании модуля камеры. Несомненно, разрешение имеет большое значение, но качество фотографий зависит и от других критериев. Важен также и размер самой матрицы, и ее качество, а также оптика, производительность процессора и алгоритмы обработки изображений.

Если вам важна камера в смартфоне (качество снимков), то обратите внимание не столько на характеристики, сколько на реальные снимки, которые сделаны этим аппаратом.

Материал корпуса

Иногда пользователи не уделяют внимания материалу корпуса, из которого изготовлен смартфон. Но давайте коротко остановимся на том, из чего может быть сделан корпус современного девайса? На рынке представлены устройства из металла, пластика или стекла.

Пластик

Наиболее распространенный материал при изготовлении корпусов смартфонов. Практичный и недорогой, отличается отличными эксплуатационными свойствами. Более практичными являются матовые модели. Глянцевый пластик, хоть и выглядит более эффектно (на прилавке магазина), но очень быстро поверхность покрывается отпечатками и царапинами.

Металл

При изготовлении корпусов для гаджетов наибольшее распространение получили сплавы алюминия. Аппараты в металлическом корпусе выглядят дороже и эффектней. Такие модели более надежны, и менее подвержены деформации корпуса.

Стекло

Применяется либо закаленное стекло, либо модификации с высокой степенью сопротивляемости к механическим повреждениям. Практически во всех современных моделях такое стекло используется в качестве эффективной защиты дисплея. Однако есть модели, в которых из стекла выполнена и задняя панель. Выглядит такой аппарат красиво, но в его эксплуатационных характеристиках есть сомнения. Насколько удобно будет работать с моделью из скользкого стекла, и как аппарат переживет механические нагрузки при случайном падении, догадаться не сложно.

Объем памяти

Каждый смартфон оснащается встроенной памятью. Она используется для скачивания и установки приложений, хранения фотографий, музыки, видео и других данных. Сегодня редко можно встретить аппараты с объемом встроенной памяти менее 8 Гб, чаще всего этот показатель составляет 16, 32 и более Гб. Кроме этого в большинстве случаев аппаратно поддерживается работа с картами памяти microSD.

Помните – в каждом устройстве часть встроенной памяти отводится для системных файлов, и она не будет доступна для пользователя. Этот показатель зависит от модели и версии операционной системы. Какой объем памяти вам потребуется?

До 16 Гб

Модель с 8 или 16 Гб встроенной памяти отлично подойдет тем, кто планирует использовать смартфон большей частью для звонков или общения с помощью мессенджеров или других приложений. Если есть слот для использования карты памяти, ее можно будет использовать для хранения аудио, видео или изображений.

32 и более Гб

Модели с большим запасом встроенной памяти более функциональны. Их можно использовать для прослушивания музыки, просмотра скачанного видео, хранения отснятых фотографий или личного видео. Также такие модели можно использовать в качестве видеорегистратора и навигатора. Кроме того, имеющийся объем памяти можно расширить с помощью чипа microSD.

Другие параметры

Кроме перечисленных параметров также имеет значение и то, на каком процессоре работает аппарат. Но это тема для отдельной статьи, и сегодня мы не будем останавливаться на этом вопросе. В заключение хотим рассказать об одном очень интересном бренде, смартфоны которого выгодно отличаются своим привлекательным современным дизайном, мощностью, производительностью и доступной ценой. Это модели британской компании Wileyfox.

Впервые смартфоны семейства Wileyfox появились на рынке в октябре 2015 года. Очень быстро устройства с симпатичной лисичкой на задней панели (фирменный логотип Wileyfox) начали пользоваться спросом и завоевали популярность среди потребителей. Положительно отзываются о продукции бренда и эксперты рынка. Отметим общие преимущества, которыми обладает каждая модель Wileyfox:

Стильный современный дизайн;

Высокая производительность;

Мощная аппаратная составляющая;

Возможность использования двух сим-карт;

Работа с сетями передачи данных 4G LTE;

Высокое качество сборки;

Доступная цена.

Лучшей демонстрацией достоинство моделей бренда будет краткий обзор смартфона Wileyfox Swift 2. Это мощная, производительная, и в то же время, чрезвычайно доступная модель современного мобильного устройства.

Wileyfox Swift 2

Модель Wileyfox Swift 2 обладает привлекательным современным дизайном, оригинальность которого подчеркивается слегка закругленными 2.5D краями качественного 5-дюймового IPS HD дисплея. Устройство работает под управлением актуальной версии ОС Андроид.

Основу аппаратной части составляет производительный 8-ядерный процессор Snapdragon 430 MSM8937. Отсутствие проблем с запуском нескольких «тяжелых» приложений одновременно обеспечивает наличие 2 Гб оперативной памяти. Для установки приложений предусмотрено 16 Гб встроенной памяти. Чтобы расширить функционал устройства можно воспользоваться картой памяти microSDXC объемом до 64 Гб.

Аппарат оснащен качественной 13-мегапиксельной камерой, в нем реализована дактилоскопическая функция распознавания владельца и современная технология NFC. Отметим возможность работы с двумя сим-картами и реализацию подключения к скоростному мобильному 4G интернету с любого из двух слотов. При этом цена модели, при заказе на официальном сайте составляет всего 9 490 рублей.

Заключение

Сегодня мы остановились на основных критериях, опираясь на которые вы можете выбрать себе современный смартфон. Но самое главное – важно понять, что новинка этого года не обязательно должна быть дорогой. Сегодня на рынке представлены мощные, производительные модели, цена которых вполне доступна, а технические характеристики не уступают большинству ТОП устройств от брендов с мировым именем.