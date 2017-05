Сможет ли новая Nokia 3310 повторить успех легендарного прадеда? На дворе 2017 год, кнопочные телефоны уже почти вымерли, но тут возвращается она, известная во всём мире модель. Ну и кому она нужна за 3 990 рублей?

Я открываю коробку с новой Nokia 3310 и пытаюсь вспомнить, что было много лет назад, когда я проделывал ту же самую операцию, но с оригинальной 3310. Я покупал её в далёком 2002 году, телефон стоил около $90, плюс нужно было купить SIM-карту и чехол. Был у меня такой стрёмного вида прозрачный чехол на молнии. Казалось, что без него не обойтись, а он защитит телефон. Чехол я вскоре снял, а телефон оказался слишком прочным. Я ходил с ним два или три года, он пережил падения и пьянки, с ним ходили мои родственники и знакомые, а теперь раритет лежит на студии и периодически попадает в ролики к Валентину в качестве реквизита. Необычная у телефона судьба, за все эти годы я только батарейку поменял, в остальном – всё родное.

Современную 3310 со старой вообще ничего кроме названия не объединяет. Когда выходила 3310, она была относительно бюджетным (стоила в районе $150-200), но в то же хорошим в плане характеристик телефоном. Тогда радовались простым вещам вроде полифонии (мр3 мелодия на звонок казалась невозможной вещью), цветной экран в мобильнике был нереальной роскошью, а о социальных сетях никто и не слышал. Телефон должен был звонить и отправлять сообщения, всё, больше от него ничего не требовалось.

Да кому она нужна?!

А вот много кому. На Горбушке телефоны уходят влёт, причём ещё и дороже официально рекомендованных цен. Не за 4, а за 5-6 тысяч рублей гости рынка покупают эти разноцветные телефончики. Спрос хороший, не как на айфоны в первый день, но чувствуется, что соскучились люди по приятным кнопочным трубкам. Публика самая разные: одни берут просто так, поностальгировать вечером с фонариком на Nokia, другие планируют использовать на 200%.

Дмитрий, 30 лет: купил просто так, нравится яркий цвет, когда-то у меня была Nokia 3310, положу в ящик стола к другим раритетам.

Константин, 22 года: у меня iPhone 6s Plus, хочу маленький телефон на лето. Жаль, что на Nokia не работает Whatsapp, так бы и основную SIM-карту переставил, надоело айфон заряжать по 2 раза в день.

Анна, 28 лет: я куплю её маме, у неё старая кнопочная Nokia, совсем убитая. Эта проще по характеристикам, но маме кроме звонков и сообщений больше ничего не надо. Моим старым айфоном 4 она пользоваться не хочет.

Дизайн

Nokia 3310 маленькая, от мобильников подобных размеров я уже отвык, а тут буквально радуешься, какой же это лёгкий и тонкий телефон. Её можно засунуть в любой карман, она не ощущается. Плюс тут яркие цвета, Nokia создавала кучу оригинальных моделей в броских цветах, вот и 3310 продолжает традиции. Красный и жёлтый корпуса глянцевые, а серый и синий – матовые. Собран телефон очень плотно, заднюю панель я еле отстегнул, когда вставлял SIM-карту. Думаю, что и со временем ничего не разболтается и не придётся подкладывать бумажку под панельку. Благо, тут вообще внутри приклеен кусочек поролона во избежание проблем.

Управление

Тут нет кнопок регулировки громкости, как и в оригинальной модели, но по современным меркам не особо комфортно, звук меняется навигационной клавишей во время разговора. Кнопки с приятной белой подсветкой, всё отлично читается и хорошо видно.

Набирать тексты на физической клавиатуре приятно, более того, вспоминаешь давно забытые ощущения. Я сижу и пытаюсь вспомнить, когда делал это в последний раз. Наверное, когда ходил ещё с Nokia E71 и 72 лет 5 назад, пока окончательно не перебрался на iOS.

А помните, как раньше экономили деньги на переписке? Писали транслитом, сокращали до вот этих: privet, 4to delae6? А сейчас у меня тариф, куда входят 5 000 бесплатных SMS и я не знаю, куда их девать. Вот для таких целей и нужно покупать 3310, чтобы эсемеситься, как в старые времена.

Возможности

У телефона 2,4-дюймовый экран с разрешением 240х320 точек, на улице под солнцем данные видно нормально, можно набрать эсэмеску или номер телефона, вряд ли вы будете сидеть в интернете через браузер. Если намереваетесь покупать устройство в качестве модема для ноутбука, учтите, что тут нет поддержки LTE, а 3G-сети у нас и так перегружены, в Москве по крайней мере, поэтому работают не сильно быстро.

В телефоне стоит браузер Opera, гипотетически можно выходить и в социальные сети, но тут такой маленький экран, а качество снимков с камеры пугает качеством, поэтому я бы не стал заниматься такими экспериментами. Зато есть вспышка — телефон работает фонариком, можно летом на даче подсвечивать дорогу до удобств на улице.

Батарейка сменная, ёмкость 1200 мАч. Nokia говорит о 31 дне работы в режиме ожидания, сколько получится на практике – зависит от нагрузки. Думаю, что дней 10 со звонками и сообщениями телефон выдержит. Удобно, что для зарядки используется универсальный microUSB, не придётся париться с разъёмами.

Мне понравилось качество разговорного динамика, я помню, что в последних Nokia бюджетных серий передача голоса была не ахти. Многие вообще часто говорили, прислонив телефон к щеке обратной стороной, возможно, вы видели таких людей на улицах. Это не чудачество — просто так было лучше слышно, ведь в телефоне был моно-динамик и для звонков, и для общения. Теперь проблемы нет, разговаривать приятно. Если надумаете переставить SIM-карту из iPhone 7, то учтите, что тут microSIM — потребуется переходник для маленькой карточки. Жаль, что сразу в 3310 не сделали nanoSIM.

Внушительным ограничением телефона стала закрытая система — сюда нельзя ставить приложения, никакого WhatsApp или Telegram, используйте только стандартный набор программ. Что ещё? Есть FM-радио, слот под microSD, набор простеньких игрушек, включая ту самую Змейку.

Мнение

Вы ждёте совет, нужно ли покупать Nokia 3310 или нет? Сейчас, в 2017 году, телефон уже больше, чем центр для коммуникации. Тут собрана вся жизнь: фотографии из поездок, платежи, десятки подключенных сервисов: от такси до тиндера. И на фоне этого волшебства технологий явление Nokia 3310 ощущается так, как будто нашёл свой старый iPod, где залита музыка из 2000 года, включаешь, слушаешь и думаешь, ну и вкусы у меня были. Так и 3310: простые кнопочные телефоны всегда будут нужны, но глупо сравнивать её с бюджетными на Android. И так понятно, что можно добавить пару тысяч рублей и купить дешёвый гуглофон.

Новая Nokia 3310 для меня — это как открытка самому себе из далёкого прошлого. Как зарытая в землю временная капсула, которая со временем изменилась под воздействием почвы и радиоактивных дождей. Оболочка вроде и прежняя, а начинка уже совсем другая.

Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

Источник